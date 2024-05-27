27 мая
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Экономика

РСХБ: производство кондитерской продукции в 2023 году увеличилось на 141,1 тыс. тонн

Производство кондитерских изделий в России растет: в 2023 году произведено 4,1 млн тонн кондитерской продукции, что на 3,5% больше показателя 2022 года. Рост наблюдался в производстве шоколада, сахаристых и мучных изделий. Об этом рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

График.
График.
Источник : Россельхозбанк.

Динамика производства

Рассматривая производство кондитерских изделий в разрезе основных категорий, следует отметить, что положительную динамику демонстрируют какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые. Данных изделий в 2023 году выпущено 2 082 тыс. тонн, что на 5,5% превышает показатель 2022 года.

Второе место по объему производства занимает группа мучных кондитерских изделий длительного хранения (печенье и пряники, вафли, торты и пирожные длительного хранения). Динамика в данном сегменте также положительна: наблюдается рост в 1,3% по сравнению с 2022 годом с показателем 1 733 тыс. тонн.

В 2023 году на 3,5% вырос объем производства мучных кондитерских изделий недлительного хранения (торты, пирожные и т.п.) до уровня в 316 тыс. тонн.

Российский рынок кондитерских изделий преимущественно наполнен продукцией отечественных производителей. На текущий момент это один из самых преуспевающих и динамичных рынков, который показывает стабильный рост. Локальные бренды расширяют свои продуктовые линейки, это подтверждают данные за 2023 год: российские кондитеры произвели 4,1 млн тонн кондитерских изделий, превысив показатель 2022 года на 141,1 тыс. тонн, - отметил Олег Князьков.

График.
График.
Источник : Россельхозбанк.

Рейтинг регионов

Лидирующие позиции в рейтинге регионов по максимальному приросту объема производства кондитерской продукции в 2023 году занимают Республика Татарстан (13 957 тыс. тонн), Калужская область (12 554 тыс. тонн), Кемеровская область (11 832 тыс. тонн), Москва (11 142 тыс. тонн) и Калининградская область (10 358 тыс. тонн).

Диаграмма.
Диаграмма.
Источник: Россельхозбанк.

Регионами с наибольшим объемом производства кондитерских изделий в 2023 году являются: Московская область и Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Пензенская, Кемеровская и Владимировская области.

Экспорт российской кондитерской продукции

В 2023 году Россия экспортировала кондитерских изделий в 86 государств мира на сумму 138 млрд рублей. За этот период РФ попала в топ крупнейших экспортёров шоколада в мире, заняв
11-е место в рейтинге. В структуре российского экспорта АПК производство кондитерской продукции занимает четвертое место.

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