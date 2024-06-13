Руководитель «Жилищной инициативы» объявлен директором года

Многократная победа

Конкурс «Директор года. Алтайский край» прошел уже в 21-й раз. Это значимое событие в деловой жизни региона направлено на признание и поощрение выдающихся руководителей края, деятельность которых вносит весомый вклад в экономическое и социальное развитие нашего края.

Юрий Гатилов в этом году был отмечен почетным серебряным знаком — его присуждают за три победы в конкурсе. Троекратная победа подтверждает, что под руководством своего генерального директора «Жилищная инициатива» продолжает стабильно развиваться и расти. Юрий Александрович основал «Жилищную инициативу» в 1998 году, и на протяжении 26 лет организация демонстрирует стабильно высокие результаты.

Главные критерии оценки деятельности управленца в конкурсе — рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с минувшим годом, а также личностный и профессиональный рост руководителя.

Внушительные цифры

«Жилищная инициатива» — одна из ведущих компаний Барнаула. За четверть века под чутким и умелым руководством Юрия Гатилова она достигла внушительных результатов:

1 800 000 кв. м — жилой площади сдано. Это 146 многоквартирных домов, среди которых 72 кирпичных, 71 панельный и 3 монолитно-каркасных, а также около 30 000 квартир. Кроме того, сданы 34 здания общественного назначения.

— жилой площади сдано. Это 146 многоквартирных домов, среди которых 72 кирпичных, 71 панельный и 3 монолитно-каркасных, а также около 30 000 квартир. Кроме того, сданы 34 здания общественного назначения. 1 275 000 куб. м — использовано бетона. Из него можно построить свою «Китайскую стену» вокруг Барнаула — 3 метра в ширину, 8,5 в высоту и 50 км длиной.

— использовано бетона. Из него можно построить свою «Китайскую стену» вокруг Барнаула — 3 метра в ширину, 8,5 в высоту и 50 км длиной. 353 452 723 шт. — выложено кирпичей. Если выложить их в линию, то получится дважды обогнуть Землю по экватору.

За последний год «Жилищная инициатива» продемонстрировала рост:

102,09% — по объемам производства. Это 3852 млн руб. за 2023 год по отношению к 3773,09 млн руб. за 2022 год;

106,04% — по росту средней заработной платы. Это 71,3 тыс. руб. в 2023 году по отношению к 67,24 тыс. руб. в 2022 году.

Компания была признана крупнейшим застройщиком за Уралом по объему сданного в эксплуатацию жилья (согласно рейтингу федерального портала erzrf.ru в 2021 году).

«Жилищная инициатива» — одна из ведущих компаний Барнаула. Источник: компания «Жилищная инициатива».

Возрождение традиций

Основное направление деятельности компании — многоэтажное жилищное строительство. Все последние годы компания на практике реализует не просто строительство домов, но комплексную застройку жилых микрорайонов с проработкой инфраструктуры и образцового благоустройства прилегающих территорий. Фактически «Жилищная инициатива» стала первой компанией в новейшей истории Барнаула, возродившей традиции комплексной квартальной застройки.

Политика компании находит живой отклик у горожан, которые получают не только качественное жилье, но комфортную среду для жизни: благоустроенные дворы, спортивные площадки, места для парковки машин во дворе своего дома.

С заботой о людях

Численность сотрудников компании ежегодно увеличивается. В первые годы она составляла около 40 человек, то сегодня в организации трудятся более 670 работников. Обеспечивая рабочие места и достойную заработную плату, компания заботится о благополучии своих сотрудников.

Для работников выделяются путевки в местные санатории («Барнаульский», «Яровое»). Проводятся ежегодные медицинские осмотры. Ежегодно работникам предприятия компенсируют расходы на путевки в летние загородные оздоровительные лагеря, а при необходимости — путевки на санаторно-курортное лечение.

Большое внимание Юрий Гатилов уделяет охране труда и технике безопасности, Управление по Алтайскому краю по труду выдало компании «Жилищная инициатива» Сертификат соответствия работ по охране труда.

Забота об обществе и городе

Социальная активность компании не ограничивается заботой о коллективе. В общей сложности, начиная с 2003 года, «Жилищная инициатива» потратила более 26 млн руб. на благотворительную и спонсорскую помощь более чем 30 организациям и учреждениям.

Имея большой стаж работы в строительстве, Юрий Гатилов не только вносит большой вклад в развитие строительной отрасли края, но и в улучшение архитектурного облика города. Он активно участвует в работе Союза строителей и инвесторов Алтайского края, является членом его правления.

У компании — целый ряд наград, полученных за 26 лет под управлением Юрия Александровича. «Жилищная инициатива» была признана лучшей компанией города Барнаула. Также она получила звание «Лучшая компания Железнодорожного района» и была занесена на Доску Почета Железнодорожного района Барнаула.

Из последних достижений: в 2019-ом и 2021-ом за высокие показатели по вводу жилья компания стала Лидером отрасли в номинации «Застройщики», а также награждена Дипломом за 1 место Национального объединения застройщиков жилья в 2021 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале