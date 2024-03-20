С играми, блинами и подарками. Алтайский шинный комбинат организовал масленичные гуляния для своих работников

Главный весенний праздник заводчане начали по-семейному. Масленица на аллее шинного завода «Нортек» прошла в формате уличных гуляний со всеми традиционными атрибутами: большим чучелом, скоморохом, который играл на балалайке, и в компании родных и коллег. О том, как 16 марта провожали зиму барнаульцы — в фоторепортаже altapress.ru.

Первым делом — блины, затем — забег в мешках и бои на подушках

На аллее Шинников организаторы развернули ярмарку с игровыми локациями, мастер-классами по созданию сувениров и фуд-кортом с горячими блинами, баранками и чаем. Блины со сметаной, вареньем и сгущенным молоком пошли в дело еще до начала гуляний — гости угощались, чтобы хватило сил обойти все аттракционы, которые приготовили для детей.

Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева.

Марина Кривых,

каландровщик резиновых изделий и деталей:

Блинчики вкусные и горячие. Детям очень понравились. Как раз, чтобы согреться. Мы только приехали, но ребятня уже запланировала, чем можно заняться. Вообще, мы семьей взяли за правило — ходить на такие мероприятия. Это очень удобно. Можно отдохнуть с семьей и коллегами, которых знаешь. Масленица — это второй праздник, в котором я участвую. Первым был новогодний корпоратив, там меня наградили за выслугу лет. Я около 17 лет работаю на заводе.

Несмотря на ветреную погоду, Масленица началась ярко и громко. Организаторы позаботились о развлечениях для взрослых и детей. Пока одни участвовали в викторине с ведущими праздника и получали призы за правильные ответы, другие мастерили маленьких чучел на палочках и разукрашивали сувенирные ложки.

Александр Баяндин, технический директор Алтайского шинного комбината. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Масленичные гуляния, организованные Алтайским шинным комбинатом. Фото: Ирина Пергаева. Правильно ответивших на вопросы викторины награждали подарками. Фото: Ирина Пергаева.

Особую любовь в этот день дети питали к забегу в мешках. Соревноваться пришлось с родителями, и последние, проявив недюжинный актерский талант, старательно поддавались ребятне.

Через дорожку, на соседней локации, для маленьких разбойников установили бревно и организовали мягкие подушки, которыми можно было биться. Мальчишки уходить отсюда не хотели, некоторым мамам и папам пришлось выторговывать перерыв на блины со сгущенкой и горячий чай.

Для гостей Алтайский шинный комбинат приготовил еще один подарок. Самые активные и просвещенные в истории праздника получили кулинарные наборы для приготовления блинов. Как нам рассказала, Татьяна Герберт, крестник планирует продолжить праздник дома и испечь блинчики.

Татьяна Герберт,

сборщик браслетов и брекеров:

Мы каждый раз приезжаем на праздники всей семьей. Так случилось, что у меня на заводе и сестра, и племянница работают. Сегодня вот с крестником решили отметить масленицу, прогуляться в выходной день. Он в викторине ответил правильно на какой-то вопрос и ему целую корзину продуктов дали, там вроде масло, мука, яйца, сгущенка и баночка меда. Вон он, счастливый, с ней пошел в сторону палаток с чаем.

Правильно ответивших на вопросы викторины награждали подарками. Фото: Ирина Пергаева.

Приятно, что предприятие устраивает такие праздники для сотрудников. Традиция на заводе появилась несколько лет назад, прижилась и многим нравится.

Алтайский шинный комбинат — это про преемственность, традиции и планы на будущее

Символично, что новая дата в корпоративном календаре пришлась на период реорганизации компании. Теперь и ООО «Нортек», и ООО «ЯШЗ Авиа» входят в акционерное общество «Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат"».

ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа» продолжат свою деятельность в составе данного объединения. Процесс реорганизации ориентировочно будет завершен к июлю.

По словам технического директора комбината Александра Баяндина, в 2024 году предприятие полностью сосредоточится на двух стратегических целях: на комплексе мер по поддержке и улучшению условий труда работников и на проведение мероприятий по повышению уровня качества продукции.

К слову, сотрудники считают, что условия труда на предприятии соответствуют их ожиданиям. Вячеслав Карлов работает на заводе более 12 лет и отмечает, что с каждым годом политика предприятия по отношению к сотрудникам улучшается.

На Масленицу мужчина приехал с дочкой и крестником.

Вячеслав Карлов,

слесарь-ремонтник:

Я занимаюсь обслуживанием оборудования и слежу за исправностью его работы. На заводе отработал 12,5 лет, и планирую еще столько же. Здесь комфортные условия труда, фиксированные выходные, стабильная и белая зарплата труда. Я всегда знаю, сколько получу. А еще в «Нортеке» — хорошее отношение к работникам. Считаю, что это самое главное. Ну а такие корпоративчики - приятное дополнение. Кто-то приходит семьями, могут просто прохожие заглянуть. Детям на таких праздниках нравится. Мои сегодня очарованы собачками, вон около хаски крутятся, несколько фотографий уже сделали. Положительный заряд эмоций останется на все выходные.

Судя по всему, большинство сотрудников придерживается этой же позиции — с каждым мероприятием количество гостей растет.

Александр Баяндин,

технический директор Алтайского шинного комбината:

Масленицу проводили в первый раз. Но у нас уже есть опыт организации Нового года, Дня детей и 1 сентября, так что надеемся,что всем гостям будет весело. Современная политика предприятия должна быть такой: человек должен не только хорошо работать, но еще и красиво и качественно отдыхать. А руководство должно помочь этот отдых обеспечить. Мы заметили, что подобные мероприятия способствуют сплочению коллектива и улучшению взаимоотношений между сотрудниками. Разное случается во время работы, а тут работники вне стресса, комфортно проводят время, общаются. И как мы видим, народ становится более открытым для предприятия и друг для друга.

Александр Баяндин, технический директор Алтайского шинного комбината. Фото: Ирина Пергаева.

Факты об АО «ПО "Алтайский шинный комбинат"» Алтайский шинный комбинат входит в число ведущих шинных производителей России и является брендом Алтайского края. Продукция завода охватывает широкий ассортимент и занимает лидирующее место по объему выпуска сельскохозяйственных шин, а также первое место в производстве индустриальных шин. Шины реализуются как на территории Российской Федерации через дилерскую и филиальную сеть, так и экспортируются в другие страны, что подтверждает их конкурентоспособность.

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