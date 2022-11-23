Самый гречневый регион России в 2022 году собрал рекордный урожай

Как объяснил Сергей Халин, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края, данные по сбору различных сельхозкультур пока предварительные.
Между тем уже известны лидеры, намолотившие больше всего гречихи. В пятерку вошли Троицкий, Целинный, Красногорский, Советский и Усть-Пристаньский районы.
«Они намолотили по 40 тыс. тонн, что достаточно серьезные показатели. Мы полагаем, что вся переработка, которая у нас есть в Алтайском крае, справится с таким объемом», — отметил Халин.
По его словам, в настоящий момент наблюдаются некоторые ценовые «качели» по этой культуре, однако даже в таких условиях она остается рентабельной для сельхозпроизводителей.
Напомним, Алтайский край удерживает лидирующие позиции в России по объему производства гречихи и гречневой крупы.
Что по остальным культурами
Итоговые данные по зерновым и зернобобовым в минсельхозе пока не называют. Однако не исключено, что сбор может оказаться выше 6 млн тонн, что тоже рекордно для Алтайского края.
Подсолнечника в этом году оказалось меньше — около 900 тыс. тонн. Лидеры — Ключевской, Шипуновский и Поспелихинский районы, которые собрали по 50 тыс. тонн каждый. Зато рапса оказалось больше — около 313 тыс. тонн. Самые высокие показатели у Ребрихинского, Зонального, Заринского районов.
Сбор сои составляет примерно 200 тыс. тонн. По предварительной оценке, льна масличного регион произвел порядка 250−280 тыс. тонн.