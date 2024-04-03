3 апреля
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Экономика

Сбер на Алтае представил нового заместителя управляющего

В Алтайском отделении Сбера представили Михаила Маркова, который вступил в должность заместителя управляющего по корпоративному блоку.

За 18 лет в компании Михаил Николаевич прошел путь от контролера-кассира до начальника управления продаж корпоративным клиентам в Белгороде. Также руководил кредитной службой и клиентским подразделением CIB (крупнейший бизнес).

Окончил Белгородский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях промышленности строительных материалов» и Высшую школу экономики, где изучал теорию инвестиционного кредитования и проектного финансирования. Сертифицирован на уровень «Зеленого пояса» Lean Six Sigma, который позволяет управлять проектами по подходам бережливого производства, награжден Почетной грамотой ПАО Сбербанк.

Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением Сбера:

В лице Михаила к нашей команде присоединяется сильный и опытный профессионал. Очень важно, что он обладает большими компетенциями в сфере агропромышленного комплекса, его знания точно будут полезны на Алтае. Михаил за свою карьеру неоднократно демонстрировал сильные лидерские качества, команды под его руководством побеждали в конкурсах, успешно развивали проекты, достигали высоких результатов в ключевых показателях. Желаю Михаилу плодотворной работы на благо Алтайского края и республики Алтай.

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