Сбер поможет Республике Алтай в низкоуглеродной трансформации.

В ходе VIII Восточного экономического форума Сбер и Правительство Республики Алтай договорились о партнёрстве в рамках реализации программ устойчивого развития региона и перехода к низкоуглеродной экономике. Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин.

Стороны договорились в том числе о партнёрстве в привлечении инвестиций в зелёные и низкоуглеродные проекты региона, которые в свою очередь станут основой для сокращения объёмов выбросов парниковых газов. Для этого банк предоставит инструменты ответственного финансирования, методологическую экспертизу, а также специальные цифровые сервисы для решения комплексных ESG-задач.

Соглашение предусматривает поддержку ESG-трансформации региона — в частности, ряда программ перехода на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику.

Станислав Кузнецов,

заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Сбер и Правительство Республики Алтай — давние стратегические партнёры. Уверен, что подписанное нами соглашение станет дополнительным драйвером социально-экономического развития региона. Мы поддерживаем стремление Республики Алтай развиваться в соответствии с принципами устойчивого развития и внедрять программы для низкоуглеродного перехода и сокращения выбросов парниковых газов. Мы готовы предоставить наработанную Сбером цифровую экспертизу и компетенции в области устойчивого развития. Инструменты ответственного финансирования, методики оценки ESG-рисков, а также система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, которую разработала наша команда, помогут региону быстро осуществить ESG-трансформацию и перейти к низкоуглеродной экономике.

Олег Хорохордин,

Глава Республики Алтай: