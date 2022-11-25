Сбер усилил поддержку агропредприятий Сибири

Подавляющее большинство кредитов выдается аграриям по льготной программе Министерства сельского хозяйства — кредит по льготной ставке до 5% на оборотные цели сроком до года или для инвестиционного финансирования сроком до пятнадцати лет.
Лидером по выдачам агрокредитов является Алтайское отделение банка: здесь с начала года сельхозпредприятия получили 10,7 млрд рублей, эта сумма примерно поровну делится между крупным и малым бизнесом.
С начала года отделения Сбера заключили несколько соглашений о сотрудничестве на «Днях поля», прошедших в ряде сибирских регионов. Так, в Алтайском крае соглашение о сотрудничестве было подписано с компанией «Комплекс Агро», которая занимается производством сельхозтехники и оборудования.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
— Развитие агропромышленного комплекса — одна из основ стабильности экономики. Несмотря на ярко выраженную сезонность полевых работ, наши сервисы и решения могут помогать круглогодично — кредитное финансирование может использоваться для приобретения оборудования и подготовки сельхозтехники. Поддержка отечественного бизнеса является важным направлением деятельности Сбера. Мы развиваем, создаем и актуализируем не только кредитные, но и технологичные решения для аграриев — наши разработки в сфере искусственного интеллекта уже успешно применяются в области зондирования земли и прогнозирования урожайности, автоматизации севооборота, оценки эффективности использования земельного банка и других направлениях.