Сбер усилил поддержку агропредприятий Сибири

Сибирский Сбербанк выдал с начала года крупным и средним агропредприятиям льготные кредиты на общую сумму более 23 млрд рублей — это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 10,3 млрд рублей было выдано подразделениями Сбера малому и микробизнесу.

Подавляющее большинство кредитов выдается аграриям по льготной программе Министерства сельского хозяйства — кредит по льготной ставке до 5% на оборотные цели сроком до года или для инвестиционного финансирования сроком до пятнадцати лет.

Лидером по выдачам агрокредитов является Алтайское отделение банка: здесь с начала года сельхозпредприятия получили 10,7 млрд рублей, эта сумма примерно поровну делится между крупным и малым бизнесом.

С начала года отделения Сбера заключили несколько соглашений о сотрудничестве на «Днях поля», прошедших в ряде сибирских регионов. Так, в Алтайском крае соглашение о сотрудничестве было подписано с компанией «Комплекс Агро», которая занимается производством сельхозтехники и оборудования.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Развитие агропромышленного комплекса — одна из основ стабильности экономики. Несмотря на ярко выраженную сезонность полевых работ, наши сервисы и решения могут помогать круглогодично — кредитное финансирование может использоваться для приобретения оборудования и подготовки сельхозтехники. Поддержка отечественного бизнеса является важным направлением деятельности Сбера. Мы развиваем, создаем и актуализируем не только кредитные, но и технологичные решения для аграриев — наши разработки в сфере искусственного интеллекта уже успешно применяются в области зондирования земли и прогнозирования урожайности, автоматизации севооборота, оценки эффективности использования земельного банка и других направлениях.