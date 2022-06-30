Сельхозпредприятие «Бурановское» стало новым участником нацпроекта «Производительность труда»

Очный отбор сельхозпредприятия ООО «Бурановское» из Усть-Калманского района Алтайского края для участия в национальном проекте «Производительность труда» провели 28 июня эксперты Регионального центра компетенций.

Руководство предприятия проинформировали о целях и задачах нацпроекта, рассказали об инструментах и мероприятиях, за счет которых возможно увеличить производительность труда, а также поделились опытом реализации проекта на предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона и страны.

Также в рамках отбора был организован осмотр производственной площадки и определены потенциальные потоки для улучшений, среди которых — процесс выпуска молока и производства мяса.

Гендиректор предприятия Сергей Бродников, со своей стороны, рассказал о планах по наращиванию производительности и ожиданиях от участия в национальном проекте.

Кроме того, он обозначил готовность в выделении необходимых ресурсов, проявив заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта благодаря адресной поддержке экспертов.

Отметим, что эксперты РЦК окажут квалифицированную помощь в вопросах устранения потерь производственного процесса, а также обучения сотрудников методам повышения производительности труда и инструментам бережливого производства.

ООО «Бурановское» было образовано в 2007 году. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, а также животноводческой деятельностью, которая ведется по направлениям мясного и молочного скотоводства.



СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru