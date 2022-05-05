Шесть принципов успеха новоалтайской группы компаний «Свит»

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Широкий ассортимент

История «Свит» начинается с 2007 года. Тогда открылся первый цех по пошиву одеял. В следующем году производство расширилось до создания подушек.

Дальше предприятие только набирало обороты.

Сегодня ассортимент насчитывает более тысячи позиций. И это не только комплекты постельного белья, одеяла и подушки, но и товары и одежда для дома.