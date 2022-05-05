Шесть принципов успеха новоалтайской группы компаний «Свит»

История «Свит» начинается с 2007 года. Тогда открылся первый цех по пошиву одеял. В следующем году производство расширилось до создания подушек.
Дальше предприятие только набирало обороты.
Сегодня ассортимент насчитывает более тысячи позиций. И это не только комплекты постельного белья, одеяла и подушки, но и товары и одежда для дома.
Среди них есть как традиционная овечья шерсть, так и верблюжья. Не менее мягкая и теплая. И при этом легкая. Также гипоалергенное волокно растительного происхождения — бамбук.
Для подушек также используются натуральные пух и перо. Что касается матрасов, пледов и комплектов постельного белья, они не отстают от остальных позиций и изготавливаются из хлопка высокого качества.
Группа компаний «Свит» оснащена передовым оборудованием.
Таким как:
- компьютерные многоигольные и одноигольные стегальные автоматы;
- автоматизированные станки для набивки подушек;
- автоматические раскройные комплексы и другие аппараты.
«Свит» — единственное предприятие за Уралом, где продукция проходит полный цикл производства. Начиная от дизайна и заканчивая упаковкой.
Перед тем, как попасть на полки магазинов, вся продукция проходит тщательный контроль. Сырье получают только от проверенных поставщиков. Все товары соответствуют ГОСТу.
Цифра
3 млн изделий в год выпускает холдинг «Свит»
Предприятие ориентировано на сохранение природных ресурсов. Производство безотходное. Поскольку имеются цеха по вторичной переработке полиэтилена и ПЭТ-тары.
Факт
Товары «Свит» продаются под несколькими зарегистрированными торговыми марками:
- «Свит»
- «Дрема»
- «Калина красная»
- «Лунный зайчик»
- Moonberry.