5 мая
Шесть принципов успеха новоалтайской группы компаний «Свит»
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Экономика

Шесть принципов успеха новоалтайской группы компаний «Свит»

Галина Шишлакова, глава группы компаний «Свит» с супругом начинали бизнес с торговли одеялами и подушками. Со временем предприниматели доросли до небольшого собственного производства, а затем до целого холдинга. Рассказываем о шести главных профессиональных принципах, которые привели компанию к успеху.

Галина Шишлакова, глава компании «Свит-комплект».
Галина Шишлакова, глава компании «Свит-комплект».
Источник: www.altairegion22.ru
1
Широкий ассортимент

История «Свит» начинается с 2007 года. Тогда открылся первый цех по пошиву одеял. В следующем году производство расширилось до создания подушек.

Дальше предприятие только набирало обороты.

Сегодня ассортимент насчитывает более тысячи позиций. И это не только комплекты постельного белья, одеяла и подушки, но и товары и одежда для дома.

Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
2
Только качественные материалы

Среди них есть как традиционная овечья шерсть, так и верблюжья. Не менее мягкая и теплая. И при этом легкая. Также гипоалергенное волокно растительного происхождения — бамбук.

Для подушек также используются натуральные пух и перо. Что касается матрасов, пледов и комплектов постельного белья, они не отстают от остальных позиций и изготавливаются из хлопка высокого качества.

Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
3
Современное оснащение

Группа компаний «Свит» оснащена передовым оборудованием.

Таким как:

  • компьютерные многоигольные и одноигольные стегальные автоматы;
  • автоматизированные станки для набивки подушек;
  • автоматические раскройные комплексы и другие аппараты.
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
4
Полностью собственное производство

«Свит» — единственное предприятие за Уралом, где продукция проходит полный цикл производства. Начиная от дизайна и заканчивая упаковкой.

Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru

Перед тем, как попасть на полки магазинов, вся продукция проходит тщательный контроль. Сырье получают только от проверенных поставщиков. Все товары соответствуют ГОСТу.

Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Новоалтайская компания «Свит-комплект».
Источник: www. altairegion22.ru

Цифра

3 млн изделий в год выпускает холдинг «Свит»

5
Забота об экологии

Предприятие ориентировано на сохранение природных ресурсов. Производство безотходное. Поскольку имеются цеха по вторичной переработке полиэтилена и ПЭТ-тары.

Факт

Товары «Свит» продаются под несколькими зарегистрированными торговыми марками:

  • «Свит»
  • «Дрема»
  • «Калина красная»
  • «Лунный зайчик»
  • Moonberry.
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