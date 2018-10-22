«Сибирь» предупредила об угрозе полной остановки работы российских авиакомпаний

Проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний.

Об этом говорится в в июльском письме гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

Перемещение серверов в Россию

Также в документе, с которым ознакомились «Ведомости», идет речь о длительной (2−4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования. Дело в том, что проектом предусматривается, что с 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России.

Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

Провайдеры

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у «Аэрофлота», швейцарская SITA у S7 (начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у «Уральских авиалиний».

Четвертый игрок — Utair и почти все остальные российские авиакомпании работают с российской «Сирена-трэвел».

Исключения: лоукостер «Победа» — с американской Navitair, авиакомпания «Азимут» — c Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» совместно с аэропортом «Внуково».

Sabre и Amadeus — глобальные лидеры этого рынка — могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в выполнение постановления ради российского бизнеса.

«Уральские авиалинии» и «Победа» могут перейти к российскому провайдеру, но «Аэрофлот» и S7 входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World), а российские системы пока не имеют функционала.

Другие последствия

Не исключено, что полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по One World, иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7 — в год группа компаний потеряет не менее 5 млрд руб. выручки.

Позиция Минтранса

В Минтрансе рассказали, что вместе с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ работают над уточнением требований к системе оформления воздушных перевозок, пишет Газета.Ru.

Группа компаний S7

S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, включающий авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Авиакомпании базируются в Новосибирске и Москве.

В конце сентября 2016 года S7 заявила о приобретении плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт»). С него она планирует начать запуски ракет.