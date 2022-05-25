Сибсоцбанк — крупнейший самостоятельный банк Алтайского края — вот уже тридцать лет работает на благо своих клиентов и экономики Алтайского края. О том, с какими достижениями, планами и надеждами Сибсоцбанк подошел к этому юбилейному рубежу, мы побеседовали с его руководителем — Дмитрием Александровичем Тюниным.

— Дмитрий Александрович , 30 лет — солидный возраст для кредитной организации в условиях постсоветской экономики , изобилующей спадами и подъёмами. В каком состоянии и с каким настроением Сибсоцбанк готовится встречать свой 30-летний юбилей?

— Да, действительно, возраст солидный, и эти 30 лет мы прожили достойно, пережив немало кризисов вместе со страной. Достаточно сказать, что были времена, когда количество кредитных организаций доходило до двух тысяч, а сегодня их осталось 331 (на 1 апреля 2022 г.). Но, как принято говорить, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее! Сегодня мы очень уверенно чувствуем себя на банковском рынке, и наши финансовые показатели говорят сами за себя: за 2021 год мы в 2,5 раза нарастили чистую прибыль, притом, что запас капитала и ликвидности держится на стабильно высоком уровне.

— Благодаря чему , на ваш взгляд , Сибсоцбанку удается столько лет не просто держаться на плаву , а успешно конкурировать с крупными федеральными банками в борьбе за клиента?

— Секрет успеха Сибсоцбанка в том, что мы находимся максимально близко к клиенту и не только слышим все его потребности, но и максимально быстро на них реагируем. Индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечивают наши люди — сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу. Большая часть клиентов обслуживается у нас много лет и воспринимает наш банк как домашний, а дома, как известно, всегда хорошо и тепло.

— Конечно, мы понимаем, что сегодня важно идти в ногу со временем и быть актуальными. Поэтому оперативно реагируем на потребности клиентов, предоставляя более гибкие условия и актуальные банковские продукты, применяя современные информационные технологии и удаленное обслуживание.

Удаленное обслуживание. «СИБСОЦБАНК» ООО

— Основным собственником Сибсоцбанка является правительство Алтайского края , как это сказывается на работе банка , какой накладывает отпечаток?

— Конечно, участие правительства края в капитале Сибсоцбанка справедливо расценивается нашими клиентами как дополнительный фактор стабильности и надежности. Но этот же факт и накладывает на банк дополнительные обязательства по участию в социально-экономическом развитии края. И мы этому соответствуем, например, широко известна нашим клиентам краевая лизинговая программа, по которой действующие уже более 20 лет предприятия сельского хозяйства и промышленности имеют возможность технического перевооружения, заключая с нами договоры под 5% годовых на срок до семи лет.

Кроме этого, Сибсоцбанк осуществляет экономическую экспертизу проектов и анализ кредитоспособности предприятий для Фонда развития Алтайского края, который, в свою очередь, предоставляет предприятиям инвестиционные ресурсы по ставке от 1 до 5 процентов на срок до пяти лет.

Сотрудничая с физическими клиентами, мы, как социально ответственный банк, разрабатываем специализированные продукты для работников бюджетной сферы и пенсионеров.

— Последние события , связанные с введением ограничений против России , привели к ограничениям в работе ряда крупных банков. Сибсоцбанк ощущает какое — либо давление в этой связи?

— Мы, как и вся банковская система, соблюдаем валютные ограничения, которые ввел Центральный Банк и которые, к слову, довольно активно смягчаются, и мы надеемся, что в скором будущем будут полностью отменены.

— Сибсоцбанк никаким ограничениям не подвергался и сохраняет возможности проведения любых валютных операций через нашу корреспондентскую сеть. Что уже оценили многие новые клиенты банка.

Высококвалифицированный специалист. «СИБСОЦБАНК» ООО

— Взлетевшая инфляция и процентные ставки вынуждают многие банки пересматривать свои планы и стратегии , отказываться от выплаты дивидендов и сокращать персонал. Как Сибсоцбанк реагирует на новые вызовы?

— В целом в 2022 году экономика банков существенно изменилась, и на нормализацию ситуации и возвращение уровня инфляции и ставок к прежним значениям уйдет какое-то время. В конце 2021 года Наблюдательный Совет банка утвердил новую стратегию на ближайшие три года. Конечно, ситуация 2022 года внесла свои коррективы, мы все сегодня их наблюдаем, но Сибсоцбанк не меняет своих среднесрочных целей, закрепленных в стратегии, и мы рассматриваем текущую ситуацию не только со стороны угроз, но и со стороны возможностей. Например, факты на сегодня такие: приток новых клиентов; расширение программ государственной поддержки экономики, которые создают новые ресурсы для удовлетворения потребностей клиентов. При этом Сибсоцбанк сохраняет свои обязательства и продолжает выплачивать дивиденды: в 2022, как и в 2021 году, в бюджет Алтайского края будут перечислены 50% от чистой прибыли банка.

Планов по сокращению персонала у банка нет, напротив, мы заинтересованы в привлечении высококвалифицированных банковских специалистов.

— За 30 лет Сибсоцбанк проделал немалый путь , каким вы видите его будущее?

— Сколько бы лет мы ни работали на рынке, фокус на потребностях клиентов и долговременных отношениях с ними останутся неизменными. Какими бы продвинутыми технологиями ни оперировали банки в будущем, мы уверены, что ничто не заменит человеческого общения, в котором банк и клиент — равные партнеры. Мы заинтересованы в совершенствовании всех сторон нашей работы и дальше будем оттачивать профессиональное мастерство, чтобы сохранить конкурентоспособность в любых условиях. Но самым приятным для нас всегда было и остаётся слова клиента: «Сибсоцбанк — это мой банк».

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