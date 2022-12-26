Сибсоцбанк.

— Дмитрий Александрович , завершается 2022 год , время подводить итоги. С каким настроением Сибсоцбанкбанк провожает 2022 год , и какие значимые события и результаты вы бы отметили?

Да, прожит еще один календарный год. Мы подошли к его завершению уверенно и с хорошим настроением. Считаю, что 2022 год был непростым для всех финансовых организаций. Но мы прожили его достойно, пережив многие объективные экономические особенности вместе с нашими клиентами. Мы находили пути решения многочисленных вопросов клиентов, связанных с операциями по внешнеэкономической деятельности, мы продолжили финансирование клиентов — юридических лиц на поддержание непрерывности их деятельности и на инвестиционные цели. Это позволило сохранить кредитный портфель, что, в свою очередь, закрепило наши позиции для соблюдения условий по обязательствам наших вкладчиков. К слову сказать, никакие экономические кризисы не повлияли на объем вкладов, что тоже свидетельствует о доверии к банку наших вкладчиков.

И самым значимым событием, конечно, стал наш 30-летний юбилей! Возраст для банка солидный, и эти 30 лет мы прожили достойно, пережив немало кризисов вместе со страной. Сегодня мы очень уверенно чувствуем себя на банковском рынке, и наши финансовые показатели говорят сами за себя: темпы роста чистой прибыли за последние два года превышают 200%, при том, что запас капитала и ликвидности держится на стабильно высоком уровне.

— Благодаря чему , на ваш взгляд , Сибсоцбанку удается столько лет успешно конкурировать с другими банками?

Секрет успеха Сибсоцбанка в том, что мы находимся максимально близко к клиенту и не только слышим все его потребности, но и максимально быстро на них реагируем. Индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечивают наши люди — сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу. Большая часть клиентов обслуживается у нас много лет и воспринимают наш банк, как домашний, а дома, как известно, всегда хорошо и тепло.

Конечно, мы понимаем, что сегодня важно идти в ногу со временем и быть актуальными. Поэтому оперативно реагируем на потребности клиентов, предоставляя более гибкие условия и актуальные банковские продукты, применяя современные информационные технологии и удаленное обслуживание.

Отмечу также, что мы, как и вся банковская система, соблюдаем определенные валютные ограничения, которые ввел Центральный Банк и которые, надеемся, в скором будущем будут полностью отменены. Сибсоцбанк никаким ограничениям не подвергался и сохраняет возможности проведения валютных операций через нашу корреспондентскую сеть. Это уже оценили многие новые клиенты банка.

Сибсоцбанк. Фото: Сибсоцбанк.

— С учетом изменений в экономике планирует ли банк вносить изменения в свои планы и стратегии?

В целом в 2022 году экономика банков существенно изменилась, и на нормализацию ситуации и возвращение уровня инфляции и ставок к прежним значениям уйдет какое-то время. В конце 2021 года Наблюдательный Совет банка утвердил новую стратегию на ближайшие три года. Конечно, ситуация 2022 года внесла свои коррективы, мы все сегодня их наблюдаем, но Сибсоцбанк не меняет своих среднесрочных целей, закрепленных в стратегии, и мы рассматриваем текущую ситуацию не только со стороны угроз, но и со стороны возможностей. Сегодня факты таковы, что наблюдается приток новых клиентов, расширяются программы государственной поддержки экономики, которые создают новые ресурсы для удовлетворения потребностей клиентов. При этом Сибсоцбанк сохраняет свои обязательства и продолжает выплачивать дивиденды: в 2022, как и в 2021 году, в бюджет Алтайского края будут перечислены 50% от чистой прибыли банка.

— За 30 лет Сибсоцбанк проделал немалый путь , каким вы видите его будущее? Что бы вы хотели пожелать вашим клиентам?

Сколько бы лет мы ни работали на рынке, фокус на потребностях клиентов и долговременных отношениях с ними останутся неизменными. Какими бы продвинутыми технологиями ни оперировали банки в будущем, мы уверены, что ничто не заменит человеческого общения, в котором банк и клиент — равные партнеры. Мы заинтересованы в совершенствовании всех сторон нашей работы и дальше будем оттачивать профессиональное мастерство, чтобы сохранить конкурентоспособность в любых условиях. Самым приятным для нас всегда были и остаются слова клиента: «Сибсоцбанк — это мой банк». Хочу поблагодарить наших клиентов за сотрудничество и поздравить всех с наступающим Новым годом! Хочется всем пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба, творческих перспектив и достижений! И пусть все запланированное в новом 2023 году исполнится!