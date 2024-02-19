19 февраля
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Скоростным интернетом пользуются более 70% алтайских абонентов «Ростелекома»

В 2023 году «Ростелеком» в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысяч семей. Таким образом доля пользователей технологии PON («оптика в дом») в общей абонентской базе провайдера выросла до 71%.

В 2023 году «Ростелеком» в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысяч семей.
В 2023 году «Ростелеком» в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысяч семей.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В прошлом году оператор обеспечил наибольший приток «оптических» клиентов в Барнауле и пригороде, в Новоалтайске и близлежащем Первомайском районе, а также в Петропавловском и Советском районах.

Впервые доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с получили жители сел Гонохово Завьяловского района, Гилёв-Лог Романовского района, Ащегуль Михайловского района, Анисимово Тальменского района и других населенных пунктов.

Основная часть работ, как и в предыдущие годы, проходила в сельской местности, где мы завели новую распределительную сеть в 107 сёл и поселков. Достраивали оптику в частном секторе и многоквартирных домах Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Заринска и Алейска. Несмотря на миграцию клиентов, которая происходила по разным причинам, наша абонентская база продолжала расти, благодаря расширению цифровой сети и высокому качеству технологии PON, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

На 1 января 2024 года скоростным интернетом, цифровым ТВ, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами «Ростелекома» пользуются 233 тысячи алтайских семей.

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