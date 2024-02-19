Скоростным интернетом пользуются более 70% алтайских абонентов «Ростелекома»

В 2023 году «Ростелеком» в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысяч семей. Таким образом доля пользователей технологии PON («оптика в дом») в общей абонентской базе провайдера выросла до 71%.

В 2023 году «Ростелеком» в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысяч семей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».