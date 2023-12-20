Смелые и изобретательные. Чем «Аксоид» вытеснил иностранных конкурентов

Компания «Аксоид» не устает удивлять рынок конвейерного оборудования. В нашем материале мы расскажем о самых смелых новаторских решениях, которые уже не раз высоко оценили на всероссийских и международных выставках.

Индивидуальный подход

Предприятие создали в 1991 году, и в основном оно занимается выпуском транспортных и глазировочных сеток для кондитерской и хлебопекарной промышленности, модульной ленты, конвейерного оборудования, звездочек, валов и транспортеров для морозильных камер.

Семь лет назад компания запатентовала и стала выпускать уникальную глазировочную сетку.

Визитной карточкой компании стала сетка на цепях. Ее изготавливают под индивидуальные запросы клиентов. От нестандартных заказов не отказываются и экспериментов не боятся. Чтобы выпустить цепь в необычном плетении, разрабатывают новую технологию.

«Обморожительные» технологии

Еще одна узнаваемая находка «Аксоида» — кулеры для охлаждения готовых продуктов. Например, хлеба. Обычно для этого используют большие неповоротливые «тачки», на которых партию вывозят в морозильные комнаты и в следующий цех.

Кулер представляет из себя охлаждающий агрегат с конвейерной лентой в 200-300 метров. Проехав по ней, продукты остывают.

Ранее рынок был заполнен итальянскими аналогами, но в результате санкций и нарушения логистических цепочек «Аксоиду» их удалось быстро вытеснить.Отечественную установку придумали всего за полтора года. Она в разы дешевле и компактнее, чем зарубежный аналог. А еще в этом кулере не используют смазку, поэтому она никогда не попадет на хлеб.

Первым установку опробовало предприятие «Алтайские закрома». Как рассказал главный механик «Аксоида» Владислав Новоселов, партнеры очень скоро почувствовали плюсы нового оборудования. Например, значительно увеличился объем продукции: на охлаждение стали отправлять не три, а пять тонн хлеба.

Есть еще один кулер — для заморозки полуфабрикатов. Для этого агрегату нужно всего лишь полчаса: именно столько требуется, чтобы продукты проехали по ленте. В обычном холодильном оборудовании они замораживаются сутки.

Как отметил директор «Аксоида» Игорь Афонин, кулер компактен: его можно установить даже в небольшом цехе.

Игорь Афонин. Фото: Анна Зайкова.

Себя показать, обратную связь собрать

На ноябрьской выставке «Сибирская продовольственная неделя» в Новосибирске «Аксоид» показал свою новую разработку: спирально-стержневый транспортер. Отметим, что большую часть транспортеров и сеток изготавливают из высокопрочной нержавеющей и жаростойкой российской стали.

Выставка в Новосибирске — только третья за 2023 год. «Аксоид» показывал свою продукции на «СибФуде», «Агропродмаше». Демонстрирует компания достижения и на Gulfood Manufacturing (Гулфуд Мануфактуринг), и на Modern Bakery Moskow (Модерн Бэкери Москоу).

Руководство «Аксоида» уверено, что выставки — важный формат общения с действующими и потенциальными партнерами, который лучше помогает определить потребности.

К слову, клиентов у компании немало — практически все российские кондитерские фабрики используют ее продукцию. Производитель организовал масштабную партнерскую сеть в России, через которую и осуществляет сбыт.

Одни из самых известных клиентов компании — «Морозко», «Мираторг», «Красный Октябрь», «Яшкино» и другие массовые бренды. В СНГ ее продукцией пользуются еще с начала 2000-х годов. К продукции уже присматриваются и итальянские фирмы.

Партнеры ценят «Аксоид» за высокий уровень оборудования и топ-менеджмента, выполнение сложных конструкторских решений, строгие сроки соблюдения поставок. Все это доказано независимыми исследованиями — сейчас предприятие входит в топ-100 Всероссийского бизнес-рейтинга.

Компания «Аксоид» удивляет рынок конвейерного оборудования новаторскими решениями. Фото: Анна Зайкова.

Работа с кадрами

«Аксоид» готовится к открытию третьего за последние три года производственного цеха. Расширять площади призывает растущий спрос на продукцию, в том числе оборонный сектор.

Предприятие испытало нехватку кадров. Руководство решило взращивать их самостоятельно. На «Аксоид» принимают молодых людей, которых на месте обучают опытные наставники. На предприятии не скрывают: большинство работников не имеет высшего образования, но это не мешает им успешно трудиться и зарабатывать.

Известно, что большинство станков на производстве сотрудники разработали и собрали сами. Сегодня действует уже шестое поколение оборудования по производству глазировочных сеток — его меняют не реже чем раз в пять лет.

Компания «Аксоид» удивляет рынок конвейерного оборудования новаторскими решениями. Фото: Анна Зайкова.

За соответствующий профессиональный уровень предусмотрены премии и ряд других поощрений. Кроме того, каждый сотрудник может рассчитывать на бесплатное питание, спортивный зал и комнату отдыха.

Компания поощряет персонал за творческие и рационализаторские мысли — ведь именно благодаря этому удается создавать продукцию, превосходящую в качестве и цене зарубежные аналоги.

Еще несколько фактов об «Аксоиде»

Основатель и директор предприятия Игорь Афонин стал мастерить сетки еще в юности. Начал со станка для плетения рабицы. Ее часто покупали огородники.

Производить необходимые для пищевой промышленности глазировочные и транспортерные сетки компания стала через четыре года после своего основания — в 1995 году.

Игорь Афонин считает, что не нужно стесняться замещать импорт, совершенствовать технологии, придумывать, как сделать лучше и дешевле.

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