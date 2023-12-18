18 декабря
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Экономика

Смотрите и делайте. Барнаульский завод РТИ открыл модернизированный цех и намерен в разы увеличить производство

14 декабря на Барнаульском заводе резиновых технических изделий открыли новый каландровый цех. Крупный инвестиционный проект стал возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности России.

Барнаульский завод РТИ открыл новый каландровый цех.
Барнаульский завод РТИ открыл новый каландровый цех.
Фото: Анна Зайкова.

Грандиозные вложения

Проект «Линия непрерывной вулканизации для изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин» предусматривал технологическое переоснащение и модернизацию оборудования на предприятии. Чтобы организовать работу в новом цехе, требовалось больше 160 млн. рублей инвестиций. Из них 121 млн. рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Производительность труда и занятость населения».

Проект позволил создать новые рабочие места, оптимизировать производственные процессы и повысить производительность труда на 30%, — рассказал технический директор ООО «Барнаул РТИ» Игорь Малышев. — При этом мы не только обновили парк оборудования, но и внедрили передовые технологии, предусматривающие использование новейших видов сырья и материалов. Ассортимент продукции дополнился новыми, востребованными на рынке изделиями.

Внедрение на заводе нового оборудования и системы бережливого производства после выхода на проектную мощность позволит увеличить ежегодный выпуск резиновых смесей в 1,7 раза в натуральном выражении, прорезиненных тканей — в 8,7 раза, технической пластины — более чем в 15 раз.

Основными заказчиками готовой продукции станут предприятия авиа-, судо- и машиностроения, а также производители спецодежды.

Для чего нужна продукция РТИ

Оборудование в новом цехе китайское. На заводе отмечают его высокое качество. С азиатскими партнерами Барнаульский завод РТИ работает не в первый раз.

Прорезиненная ткань, которую будут выпускать на новой линии, используется на предприятии для производства различных изделий гражданского и оборонного назначения, спасательного оборудования.

Кроме того, она требуется при изготовлении мягких контейнеров для транспортировки грузов при морских и железнодорожных перевозках, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, костюмов химической защиты.

Техническая пластина используется при выпуске настилов для производственных помещений, для защиты металлических поверхностей от коррозии, химии и других агрессивных сред, изоляции конструкций от погодных аномалий и низких температур.

Заместить импорт

На предприятиях по всей стране растет спрос на резинотехнические изделия, как в гражданской, так и в оборонной промышленности. При этом на российском рынке наблюдается дефицит прорезиненных тканей и резиновых смесей, который удовлетворяется преимущественно за счет поставок из Китая и Европы. Увеличение производства на Барнаульском заводе РТИ позволит снизить импорт этой продукции с 42 до 18%.

ООО «Барнаул РТИ» давно и успешно работает в направлении импортозамещения. С 2016 года завод успешно завоевывает внутренний рынок и с успехом конкурирует с зарубежными производителями. Так, например, сегодня предприятие производит около 80% от рынка вертолетных баков в РФ.

Пример работы

Исполнительный директор Барнаульского завода РТИ Артем Шамков назвал открытие нового цеха событием знаменательным и долгожданным.

Несмотря на ковид и другие форс-мажоры, нам удалось запустить производство. Это самый масштабный проект за всю новейшую историю предприятия, — рассказал Шамков. Он поблагодарил федеральный Фонд развития промышленности, губернатора Алтайского края, региональное министерство промышленности, Союз промышленников и «Промсвязьбанк» за всестороннюю помощь в осуществлении этого большого проекта.

Артем Шамков.
Артем Шамков.
Фото: Анна Зайкова.

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка подчеркнул, что от стадии идеи до разрезания ленточки в новом цехе прошло почти три года. «Это огромный труд всех работников завода и пример того, как надо поступательно идти вперед: как работать с органами исполнительной власти, как использовать финансовые инструменты поддержки, которые предлагает государство».

Вячеслав Химочка рассказал, что правительство и министерство сопровождали проект на всех этапах, от разработки документации до преодоления административных барьеров и конечного результата. «И сегодня мы говорим бизнесу: смотрите и делайте как завод РТИ, давайте такие проекты масштабировать и реализовывать».

Химочка также отметил, что объемы производства будут наращиваться, а себестоимость меняться с учетом импортозамещения.

Это скажется и на рентабельности предприятия и обязательно отразится на благосостоянии коллектива. Заработные платы в промышленности растут опережающими темпами, — сказал министр.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Фото: Анна Зайкова.

Мы понимаем, с какими трудностями приходится сталкиваться промышленности края. И тем более приятно, что такие проекты реализуются. Гражданские предприятия при этом не отстают от оборонных, — сказал в приветственном слове исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Виктор Мещеряков.
Виктор Мещеряков.
Фото: Анна Зайкова.

Он отметил, что главный тормоз развития промышленности — это нехватка инвестиций. Однако с новой финансовой поддержкой государства и региона сегодня в Алтайском крае возможны миллиардные вложения в развитие предприятий.

Почетные гости открытия оставили свои подписи на прорезиненной ткани, сделанной на заводе. Это полотно вместе с разрезанной ленточкой отправятся в музей Барнаульского завода РТИ. А Артем Шамков отметил, что уже к марту 2024 года обновленный цех выйдет на проектные мощности.

Факт

ООО «Барнаул РТИ» — одно из крупнейших предприятий химического комплекса Алтайского края и основной производитель резиновых технических изделий в регионах Сибири и Дальнего Востока. Продукция завода находит свое применение во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспорта, авиации и морского флота. Барнаульский завод РТИ обеспечивает крупные заказы Министерства обороны, МВД и МЧС России.

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