Состояние российских богачей с начала года уменьшилось на 60 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 60,25 млрд долларов с начала года, подсчитало агентство Bloomberg на основе собственного «Индекса миллиардеров».

Больше всего потерял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он лишился 8,2 млрд долларов, и его нынешнее состояние оценивают примерно в 20,6 млрд.

На втором месте по размеру потерь — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние, по подсчетам агентства, уменьшилось на 5,73 млрд долларов.

Самым богатым российским бизнесменом, согласно «Индексу миллиардеров», является один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 31,6 млрд долларов. Оно с начала 2022 года выросло на 691 млн долларов.

В 2019 году богатейшие люди мира за один день потеряли $18 млрд.

Об «индексе»

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует «Индекс миллиардеров». Туда включаются сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.