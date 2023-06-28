Спокойный среди бурь. Как алтайский банк умудряется сохранять полную стабильность 30 лет

В 1990-е годы банковский сектор Алтайского края бурно развивался. К концу 1993 года в регионе было зарегистрировано 26 коммерческих банков. Однако до настоящего времени из них дожили всего два. Говорим с президентом «Алтайкапиталбанка» Игорем Германенко о том, как организация сумела пережить все кризисы трех десятилетий и даже укрепить свои позиции.

Секрет фирмы

— В чем секрет устойчивости «Алтайкапиталбанка»?

— Мы начали свой путь как опорный банк компаний «Алтайтелеком» (сейчас «Рос­телеком») и «Алтайавтодор». Они были одними из первых учредителей банка. В то время, в начале 1990-х, требовалась консолидация ресурсов предприятий: они имели много филиалов по районам края, и у каждого был свой расчетный счет.

Необходимо было повысить эффективность денежного обращения, да и скорость платежей по системе ЦБ тогда оставляла желать лучшего. Вот эти проблемы и поручили решать банку, создавался своего рода клиринговый центр.

Сейчас основная наша работа заключается в комплексном обслуживании и кредитовании предприятий Алтайского края и Республики Алтай.

Свои отношения с клиентами мы изначально строили как партнерские, где-то даже «семейные». Мы можем себе позволить уделять нашим партнерам больше внимания, чем финансовые гиганты. Крупные заемщики и вкладчики ценят возможность оперативно решать вопросы напрямую с руководителем банка.

У нас стабильный коллектив, который скрупулезно формировался долгое время и состоит из опытных, преданных своему делу профессионалов. Клиенты, как правило, не приветствуют замены специалистов.

Выгодные условия

— А если говорить о коммерческих деталях, каковы преимущества «Алтайкапиталбанка»?

— Индивидуальный подход, оптимальные решения для предпринимателей и организаций. Мы помогаем взаимодействию бизнеса и государства — выдаем банковские гарантии для участия в тендерах и на исполнение госконтрактов.

Уже много лет по Национальной российской рейтинговой шкале «Алтай­капиталбанк» имеет отметку «ruBB-» — максимальную для банков с базовой лицензией. Наш почти 30-летний опыт работы позволяет знать и учитывать специфику местного бизнеса и предлагать ему нетривиальные решения.

— Сложно ли вашему банку выстоять в конкуренции с крупными «федералами»?

— Очень даже сложно, но когда знаешь свои плюсы, о чем я говорил выше, то это становится вполне выполнимой задачей.

Стоит отметить, что в последнее время реалии времени таковы, что банкам с базовой лицензией порой проще выживать.Я имею в виду настоящее санкционное давление на банковскую систему страны извне. Текущее положение банка позволяет обслуживать валютные контракты клиентов, и сейчас очень популярно это направление в казахских тенге и китайских юанях.

Недавно я принимал участие в традиционной встрече Банка России с банками, имеющими базовую лицензию, и Ассоциацией банков России. По итогам встречи Банк России заявил о поддержке таких банков: например, им собираются дать право открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе. Также расширен перечень ценных бумаг, в которые они могут инвестировать, озвучена концепция специальных банковских объединений. По оценке регулятора, партнерство между банками может помочь развитию их бизнес-моделей — снижению затрат, увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы. Банк России выразил готовность более предметно рассмотреть с кредитными организациями такие идеи при наличии заинтересованности с их стороны

Цифровизация и социальные проекты

— Как у «Алтайкапиталбанка» обстоят дела с цифровизацией? Сейчас это — основной тренд развития.

— Мы были как раз первым банком в крае, внедрившим электронные расчеты с помощью банковских карт. Обслуживали тогда более 20 тыс. сотрудников Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Федеральные банки вошли в этот бизнес намного позднее.

На сегодня отмечу интеграцию с системой «Город», где интернет-эквайринг электронных платежей за услуги ЖКХ также ведет наш банк. Кроме того, мы расширили возможности проведения платежных операций жителей края за услуги ЖКХ, и теперь пользователи системы «Город» могут в личном кабинете оплачивать «коммуналку» с использованием QR-кода Системы быстрых платежей (СБП).

— Это фактически социальный проект. Участвует ли банк в других соцпрограммах?

— Еще на этапе своего становления банк активно принимал участие в проведении первых краевых жилищных и облигационных займов, телефонных займов «Алтайтелекома», разрабатывал и обслуживал вексельную программу администрации Барнаула.

Приоритетными для нас всегда были предприятия коммунального хозяйства города и края. Банк участвует в федеральных программах поддержки малого и среднего предпринимательства совместно с Алтайским фондом МСП.

В прошлом году «Алтайкапиталбанк» был награжден Почетной грамотой регионального правительства за заслуги и достижения в области финансов, связанные с развитием края. Эта награда весьма воодушевляет и вдохновляет на дальнейшую работу.

— Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с недавней победой в краевом конкурсе «Директор года», которая стала уже четвертой.

— Благодарю вас. Это заслуженная победа, итог слаженной, эффективной работы всей команды банка.

Барнаул, ул. Льва Толстого, 38-а

Тел. (3852) 63-62-14

info@capitalbank.ru

capitalbank.ru

ВЭД В ТЕНГЕ И ЮАНЯХ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Тел. (3852) 68-00-24

Лицензия Банка России 2659 от 16.07.2018 г.