Спрос на облигации 001Р-01 Европлана в пять раз превысил первоначальный объём выпуска

9 февраля 2021 года автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») закрыла книгу заявок на 3,5-летние (дюрация 2,8 года) биржевые облигации серии 001Р-01 в количестве 13 миллионов штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Выпуск вызвал огромный интерес со стороны инвесторов «Европлана»: спрос составил 26 млрд рублей, что в пять раз превысило предложение. В результате объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей до 13 млрд рублей.

Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии 001Р-01 «Европлана» определена в размере 7,1% годовых, ставки по 2−14 купонам приравнены к ставке первого купона.

Выпуск предусматривает амортизацию в даты выплаты: 11-го купона — 25%; 12-го купона — 25%; 13-го купона — 25%; 14-го купона (в дату погашения) — 25% (остаток номинальной стоимости). По выпуску предусмотрены квартальные купоны (91 день).

Организаторами размещения по биржевым облигациям серии 001Р-01 выступают АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк».

Выпуску облигаций «Европлана» серии 001Р-01 присвоен рейтинг АКРА «A+»

Размещение закончено 16 февраля 2021 г. Аналитическое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг «А+» этому выпуску облигаций «Европлана» серии 001Р-01. Рейтинг эмиссии был приравнен к рейтингу собственной кредитоспособности «А+» АО «ЛК «Европлан».

В пресс-релизе агентства отмечены сильные оценки бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля компании «Европлан», а также адекватная и комфортная позиция по фондированию и ликвидности.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®