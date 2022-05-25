«Срывов производства не будет». Как завод ROMAX обеспечивает аграрный сектор импортозамещающей продукцией высокого качества

В условиях санкций российские предприятия пересматривают свои логистические цепочки, делая акцент на импортозамещение и поиск новых поставщиков оборудования. Самое сложное — найти достойную замену станкам и их комплектующим без ущерба качеству производства и по доступной цене. Для аграрного сектора завод ROMAX заменяет импортные элеваторы и зерноперерабатывающие комплексы, а также их комплектующие. Что еще предприятие делает для обеспечения импортозамещения в стране и крае — читайте в материале altapress.ru.

Завод ROMAX производит полный спектр элеваторного оборудования: силосы хранения (4,5−24 458 куб. м), зерноочистительные машины (50−400 т/ч), зерносушильное оборудование (20−250 т/ч), конвейеры ковшовые, цепные, скребковые (5−1000 т/ч), самотечное оборудование (200−400 мм), системы аспирации и металлоконструкции. Это делает завод крупнейшим в России и Европе в данной отрасли.

Также ROMAX реализует заказы предприятий смежных областей, например, нефтехимии, гражданского и промышленного строительства. Парк оборудования для металлообработки включает в себя различные станки по раскрою металла, гибки металлоизделий, прокатных линий, сварочных участков и многого другого, что позволяет выполнять весь цикл работ в одном месте.

Завод ROMAX Завод ROMAX Завод ROMAX

ROMAX вкладывает сотни миллионов рублей в разработку и внедрение высокотехнологичного оснащения. Для снабжения готовой продукции высокого качества весь производственный процесс осуществляется на современных конвейерных линиях с роботизированным оборудованием. Ежегодно с конвейера сходят до 1 тыс. единиц зерноочистительных машин, до 700 тыс. куб. м силосного хранения, до 1 тыс. транспортных магистралей, до 5 тыс. тонн металлоконструкций.

Завод общей площадью около 20 тыс. кв. м оснащен высокоточными и высокопроизводительными станками. Оптимальные сроки изготовления и гибкие условия отгрузки обеспечены наличием собственных складских помещений на площади около 25 тыс. кв. м для хранения готовой продукции и комплектующих.

За своевременную логистику произведенного оборудования отвечает официальный дилер — компания «Алтайский Мукомол», которая занимается поставками и монтажом для зерноперерабатывающих предприятий: элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, семенных линий. Компания предлагает оборудование высокого качества по умеренным ценам.

«Алтайский Мукомол» совместно с заводом-производителем ROMAX только за последний год реализовали 69 проектов на территории Алтайского края. Ключевая особенность тандема — твердо фиксированные сроки изготовления и поставок.

«Благодаря заводу ROMAX и дилеру „Алтайский Мукомол“, срывов производства из-за санкций в аграрном секторе не будет. Качественное элеваторное оборудование на ваших предприятиях начнет работать и приносить прибыль точно в срок», — заверили на предприятии.

Завод ROMAX

Официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол»

Адрес: г. Барнаул, пер. Зайчанский, 4

Тел. +7 (3852) 58-47-01

Тел. +7 (905) 924-99-33

Эл. почта: amukomol@yandex.ru

Сайт компании: amukomol.ru

* Завод ROMAX — завод РОМАКС