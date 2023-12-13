Стабильность — спутник развития. Дмитрий Тюнин — о сюрпризах года, новых программах и будущем Сибсоцбанка

Руководитель Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин подвел итоги года и рассказал о расширении отношений с зарубежными банками, финансовых результатах и введенных программах кредитования. Подробнее — в его интервью.

— Какие главные события в 2023 году вы могли бы выделить?

— В конце года Центральный Банк преподнес нам определенный сюрприз: повысил ключевую ставку. Она начала расти еще в третьем квартале. Это, конечно, повлияло и на работу банка, и на наших клиентов.

Такой вызов потребовал от нас оперативного контакта с клиентами, пересмотра условий кредитования и привлечения денежных средств. Впрочем, предыдущие годы тоже были достаточно волатильные.

Если говорить о победах, то в таких условиях мы сохранили успешную и стабильную работу банка. Выполняем все задачи, которые перед нами ставит собственник, успешно придерживаемся финансового плана, утвержденного наблюдательными советом.

К тому же, в этом году Сибсоцбанк расширил круг клиентов и внешнеторговых операций. Это связано с тем, что на российскую банковскую систему наложили обширные санкции. Поэтому региональные банки, как наш, и оказались очень востребованными.

Банк активно работает по многим направлениям, в т.ч. с Китаем, Индией, Узбекистаном и другими странами ближнего зарубежья. Все в соответствии с потребностями клиентов — устанавливаем отношения с теми государствами, где им необходимо вести внешнеторговые расчеты.

— С какими финансовыми показателями вы заканчиваете этот год?

— Мы ожидаем получить прибыль не меньше запланированной — 111 млн рублей.

План на следующий год нам еще не утвердили. Понятно, что будет заложен определенный прирост к показателям этого года. Мы готовы к этому, поступательное развитие банка продолжится.

— Ваш банк славится индивидуальным подходом к клиентам. Какие усилия прилагаете, чтобы сделать обслуживание максимально комфортным и продуктивным?

— В прошлом году Сибсоцбанку исполнилось 30 лет. Многие клиенты остаются с нами уже долгие годы, поэтому мы хорошо знаем их потребности.

Новым клиентам тоже уделяем достаточно много внимания. Вникаем в их бизнес, если приходят за кредитами. Даем советы, если занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Мы всегда готовы выступить экспертами, проконсультировать по различным вопросам. Стараемся сохранять доброжелательные отношения, думаю, это находит отклик в наших клиентах.

— Какие новые решения вы предлагаете для них?

— После того, как ключевая ставка выросла, многим клиентам пришлось пересмотреть свои планы. Кого-то это вынудило отложить инвестиционные проекты.

Мы в свою очередь стремились как можно дольше оттягивать введение новых увеличенных ставок кредитования. По действующим кредитным линиям давали клиентам возможность выбирать средства на старых условиях.

Продолжаем работать с программами господдержки. Конечно, такие инструменты пользуются еще большей популярностью в условиях высоких процентных ставок.

Также мы постарались предложить новые виды кредитования. Например, ипотеку для покупки коммерческой недвижимости на срок до 10 лет. Такого продукта у нас еще никогда не было.

Несмотря ни на что, клиенты расширяют бизнес и подыскивают для этого новые помещения — мы почувствовали серьезный спрос на ипотеку. Отчасти решение ввести ее продиктовано и нашими возросшими возможностями. Мы уверенно чувствуем себя на рынке и можем позволить кредитовать на срок до 10 лет.

— У банка широкая сеть офисов в крае. Но есть ли потребности в дополнительном расширении отделений?

— Такой потребности на сегодняшний день не испытываем, поэтому пока нет.

Зато мы уделяем много внимания электронным сервисам и удаленному обслуживанию. Стремимся поддерживать функционал на уровне большинства банков, работающих в России.

— Каким вы видите дельнейшее развитие банка, на каких целях концентрируетесь?

— Есть утвержденная стратегия, по которой мы остаемся универсальным коммерческим банком с упором на обслуживание юридических лиц. Это исторически нам присуще. Розничные продукты тоже будем развивать.

В целом стратегия заключается в эволюционном, поступательном развитии Сибсоцбанка. В том, чтобы он сохранял на всех этапах развития финансовую устойчивость, и клиенты были в нас максимально уверены.

Сибсоцбанк. Фото: Анна Зайкова.

Факты о Сибсоцбанке 1992 — год основания банка. Банк имеет широкую сеть офисов в Алтайском крае. Отделения есть в Белокурихе, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Михай­ловском, Алтайском и в Завьялове.

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