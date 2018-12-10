Стало известно, кого выбрали победителем народного голосования в бизнес-рейтинге «Менеджер года-2018»

Редакции уже известно имя победителя, который получил наибольшее число голосов предпринимателей, принявших участие в опросе. Обладатель звания «Менеджер 2018 года» традиционно будет назван 11 декабря на торжественной церемонии. Перед тем, как будет назван абсолютный чемпион, читатели сайта altapress.ru могли определить победителя в «народной номинации».
На голосование были вынесены 12 предпринимателей, которые набрали наибольшее число голосов в рейтинге-опросе, но по техническим причинам один из них был снят с номинации. Итого, с 47% голосов победа досталась представителю строительной отрасли края Александру Тайчеру.
В прошлом году в номинации «Народное голосование» по результатам опроса читателей altapress.ru победу одержал Сергей Приб (Алтайкрайэнерго), за год до этого победил Александр Терновой (Алтайские закрома), в 2015 году им стал руководитель группы компаний «СПТК» Альберт Лунев, а в 2014 году читатели выбрали Александра Поддубного (АНТ).
В 2018-м участники опроса не могли голосовать за абсолютных чемпионов конкурса 2014 года Александра Ракшина, 2015-го Вадима Смагина, 2016-го Юрия Гатилова и Евгения Ракшина (он победил в 2017-м), которые входят в «Клуб чемпионов» и ожидают в нем победителя 2018 года. Участники этого клуба выбирают победителей в специальной номинации для представителей малого и среднего бизнеса.
Наш бизнес-рейтинг проводится уже в 17-й раз. Абсолютными чемпионами в предыдущие годы также были:
- Сергей Хачатурян: 2003;
- Сергей Локтев: 2003, 2004;
- Анатолий Банных: 2005;
- Сергей Еремеев: 2006;
- Юрий Гатилов: 2010;
- Александр Ракшин: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.