Стало известно, кому из алтайских хлебопеков раздают субсидии на заморозку цен

По имеющейся информации, на хлебные субсидии претендовали 25 алтайских предприятий. Однако не все прошли соответствующий отбор
В число главных победителей вышли 5 компаний, получивших наибольшие субсидии. Комбинату «Русский хлеб» досталось более 4,3 млн рублей, «Алтайским закромам» — более 4,2 млн рублей, «Хлебу Алтая» — порядка 1,5 млн рублей, компании «Хошабаев» — чуть более 1 млн рублей, а «Новоалтайскому хлебокомбинату» — 615 тыс. рублей.
Отмечается, что пока из 52,2 млн рублей распределили 14,8 млн рублей.
Чтобы претендовать на господдержку, хлебопеки должны были не увеличивать цена на продукцию в течение месяца, за который просят субсидию.
Эта цена должна быть такой же, как средняя стоимость в предыдущем месяце.