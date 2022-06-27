27 июня
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Экономика

Стало известно, кому из алтайских хлебопеков раздают субсидии на заморозку цен

Первых 22 производителей хлеба, которые получат господдержку на сдерживание цен, определили в Алтайском крае. Всего в 2022 году региональное правительство выделило пекарям более 52,2 млн рублей. Эту сумму привлекают из федерального бюджета, ссылается «Банкфакс» на Алтайпищепром.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

По имеющейся информации, на хлебные субсидии претендовали 25 алтайских предприятий. Однако не все прошли соответствующий отбор

В число главных победителей вышли 5 компаний, получивших наибольшие субсидии. Комбинату «Русский хлеб» досталось более 4,3 млн рублей, «Алтайским закромам» — более 4,2 млн рублей, «Хлебу Алтая» — порядка 1,5 млн рублей, компании «Хошабаев» — чуть более 1 млн рублей, а «Новоалтайскому хлебокомбинату» — 615 тыс. рублей.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Отмечается, что пока из 52,2 млн рублей распределили 14,8 млн рублей.

Чтобы претендовать на господдержку, хлебопеки должны были не увеличивать цена на продукцию в течение месяца, за который просят субсидию.

Эта цена должна быть такой же, как средняя стоимость в предыдущем месяце.

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