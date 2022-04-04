Как преодолеть инерцию мышления и привести свою компанию к успеху

По мнению руководителя торгового двора «Аникс» Юрия Никитина, в наше время успех в бизнесе зависит не столько от воли первого лица, сколько от взаимодействия внутри компании, тесного контакта с поставщиками и покупателями, с местным сообществом. Мы поговорили с ним о том, как можно преодолеть инерцию мышления: не только собственную и своих сотрудников, но и местных чиновников.

— Теоретики утверждают , что у каждой компании есть свои жизненные циклы. В зависимости от них меняется ее философия и цели. Как бы вы сегодня определили цели «Аникса»? Менялись ли они с развитием компании?

— Сначала ты думаешь, что цель бизнеса — это деньги. Позже приходит осознание, что бизнес для того, чтобы создавать продукты и услуги, ценные для клиента. Через годы строительства организации и размышлений в диалоге с партнерами и своими учителями я прихожу к выводу, что целью моего предпринимательства является построение сообществ: сообщества поставщиков, сообщества клиентов и сообщества сотрудников. Это не означает, что прибыль перестала быть целью. Но содействие развитию сообществ, если хотите, — сформулированное представление о нашем предназначении. Такое изменение в области смыслов приводит к новым инструментам и практикам управления.

Вы начали разговор с воли первого лица. В нашей парадигме первому лицу нужно не волю свою навязывать, а, вглядываясь в то, чем живет его сообщество, транслировать смыслы и хорошо видимые приоритеты. Важно достичь понимания и осознанности в организации. И когда ты выбираешь такой путь развития, то начинают меняться способы управления. Мы создаем и применяем инструменты, которые настраивают сотрудников на новый тип взаимодействия. Приведу самый простой пример — практику регулярного проведения совещаний рабочих команд.

Практика регулярного проведения совещаний рабочих команд. Фото Анны Зайковой

Мы договорились, что каждая подобная встреча должна представлять акт сотрудничества. То есть диалог. Не спор, не переговоры, а именно диалог. Когда каждый приходит со своим пониманием, а уходит с новым пониманием, которое все идут выполнять. Правила, вроде бы, просты: смотри не на бумажку, а на человека, называй его по имени. Четко обозначай свою позицию, а не просто сообщай информацию. Предлагай. Казалось бы, ничего особенного. Но как это на практике трудно — подключить человека к процессу сотворчества, добиться того, чтобы он сейчас, здесь был в деле, а не в своем коконе. Чтобы он не ходил на работу, а полноценно жил на ней. Точно так, как дома. У нас специальная табличка есть: «Гол + пас». Ее заполняют во время совещаний. «Гол» — это, когда человек принимает решение, берет на себя ответственность что-то сделать. «Пас» — когда кто-то смог подсказать, как что-то сделать другому. Обязательно после каждой такой встречи остаются следы. Мы задаем себе постоянные вопросы: «И в чем урожай?», «Не нужно ли что исправить в формате встречи?», «Что помогло найти решение?» Тех, кто больше молчал, спрашиваем в первую очередь. Зачастую, эти люди формулируют самое важное. Но бывает и так, что человек просто пришел не на свою встречу. Тогда ему эта планерка не нужна.

— Рассказываете просто…

— На самом деле — «включить» человека трудно. Мешает инерция мышления, восприятие работы, как необходимого, но не самого приятного в жизни дела. Однако, люди, которые научились сотрудничать в команде, несут эту культуру вовне.

Практика регулярного проведения совещаний рабочих команд. Фото Анны Зайковой

— А как вы выстраиваете диалоги с поставщиками?

— Скажите, а что мешает включить в любую команду представителя поставщика? Наша практика показывает, что подобное «расширение команды» меняет все. Никакого сопротивления со стороны поставщиков такое приглашение не вызывает. Скорее, на нашей стороне противятся: зачем кому-то влезать в нашу кухню? Стараемся объяснять людям, что они с полным правом могут называться категорийными менеджерами только тогда, когда понимают, как производится данный продукт у поставщика, а не просто анализируют его на полке. Сотрудники этого боятся. Иногда приходится идти вместе с ними на встречу с поставщиком.

Вот у Олега Сергеева (компания «Меленка-ОСТ») попробовали недавно на предприятии вареники. Вкусные! Он нам говорит: они же с натуральной ягодой, а кто из покупателей это знает? Они, оказывается, придумали специальную упаковку пельменей, которые легко может сварить школьник после занятий. Спрашиваю его и нашего менеджера: мы это как-то продвигаем? Ответ — никак. Такие случаются открытия.

— Как строятся коммуникации с покупателями?

— «Король» наших коммуникаций с покупателем — директор магазина Алексей Курносов. У него в What’s Ap отличная группа с покупателями, которая называется «Любимый магазин в Прибытково». Какой самый трудный вопрос для хозяйки? Что бы сегодня приготовить? Алексей предлагает в группе обменяться рецептами. Мамы записывают видео с детьми. Все готовят и смотрят. Отличное вовлечение. Или, пользуясь юбилеем магазина, Алексей свою группу спрашивает: «Посоветуйте, как нам стать лучше?». А в Хеллоуин раздал ребятишкам три коробки туалетной бумаги и устроил конкурс на лучшую мумию. Теперь запомнят они и этот конкурс, и наш магазин!

Практика регулярного проведения совещаний рабочих команд. Фото Анны Зайковой

— В 2021 году вы заплатили в бюджет значительное количество налогов. Следовательно , имеете полное право знать , как ими распорядились местные власти. Вас эти решения удовлетворяют?

— Дело не только и не столько в налогах. Я с малых лет живу в районе АБ, который можно назвать бийским аналогом Академгородка. Сегодня мы гадаем, что нужно сделать, чтобы талантливые ребята не уезжали из Бийска? И в советские времена стоял тот же вопрос. Никто бы из Питера и Москвы надолго здесь не задержался, если бы ФНПЦ «Алтай» не создал здесь приличных условий: спорткомплекса, бассейна, садиков. Почти в каждом подвале у нас был какой-то клуб. Руководители центра должны были заниматься ракетами, а занимались людьми. Ветераны рассказывали, что в те времена утренние разговоры в институте начинались с вопроса, а как дела на АБ?

Пять лет назад мы с предпринимателями предложили администрации за свой счет проложить в парковой зоне освещенную дорожку. Потратили массу энергии и сил, чтобы добиться разрешения у администрации, убедить некую «зеленую общественность» в целесообразности этого шага. Сегодня говорим чиновникам, что готовы за свой счет поставить в парке волейбольную и баскетбольную площадки, ходим и их уговариваем. Могли бы уже прошлым летом все запустить. Но на то, чтобы бюрократия провернула свое колесо, потребовался год.

Практика регулярного проведения совещаний рабочих команд. Фото Анны Зайковой

У нас активный заместитель главы администрации по стратегическому развитию города, он постоянно выбивает сверху ассигнования на социальные программы. Только они — сами по себе, а наши инициативы — сами… Не совпадают во времени и пространстве. Смычки не происходит. Люди не соединяются с пространством, в котором живут. Развитие ситуации вижу в том, чтобы жители не только голосовали за проекты создания новых социальных пространств, но могли бы сделать свой личный вклад — трудом, деньгами, заботой, поддержанием чистоты и порядка.

— Вы являетесь одним из инициаторов масштабного фестиваля «Предпринимательство и развитие ( ПиР). Алтай-Сибирь». В этом году он пройдет в Белокурихе 1−3 апреля. Зачем вам это?

— Я верю, что подход «каждый сотрудник организации — часть команды» — это отнюдь не формальный лозунг. Это основа для развития организации, как живого организма. Наш алтайский ПиР в семействе других ПиРов, которые имеют уже десятилетнюю историю в стране, отличается тем, что мы приглашаем к участию, не отдельных людей, а команды. И говорим о решениях реальных рабочих проблем. Обсуждаем конкретные практики, которые помогают каждой команде эволюционировать. Это диалог для развития современных организаций. Причем, не только в сфере экономической жизни. Будем рады участию представителей различных отраслей.

Юрий Пургин,

генеральный директор ИД «Алтапресс»