Стоп-картофель. На Алтае хозяйства не могут вывезти овощи с полей и просят о помощи

В Первомайском районе располагаются поля нескольких крупных овощеводческих предприятий - "Русский овощ", "Сатурн-2" и других. Проблем с доставкой продукции до производственных баз до последнего времени не было.
В 2023 году все осложнил ремонт моста через Лосиху.
"Этот мост в который раз уже принимаются ремонтировать, но все в неудачное время попадают – то работы совпали с началом туристического сезона, когда многокилометровые пробки образовались, то сейчас, когда грузовики ездят от полей до базы и обратно. Все коллеги-аграрии подтвердят: уборка в этом году сложнейшая. Опаздываем из-за дождей конкретно, многие говорят, что часть урожая может остаться в полях", - рассказал изданию "Алтайский крестьянин" главный агроном предприятия "Сатурн-2" Андрей Платонов.
По его словам, из-за заторов каждая машина стоит перед мостом порядка 40 минут. Замедляется и сама уборочная. Если в обычной ситуации хозяйство могло выкапывать картофель с 10 га в день, то сейчас - только в 5 га.
"Мы могли бы вывозить 500 тонн картофеля ежедневно, а вывозим 300 тонн. В итоге уборка растягивается вместо привычных 20 дней до 40, и не считая задержек из-за погодных условий", - объяснил Андрей Платонов.
Как решается вопрос
На предприятии "Сатурн-2" отмечают: теряется не только время. Часть грузовых машин хозяйствам приходится арендовать. Поэтому в пробках на мосту понапрасну улетучиваются часы, а вместе с ними и деньги.
Со своей проблемой овощеводы уже обращались в краевой минсельхоз. Реакция была положительная – у моста поставили регулировщиков. Машины начали двигаться значительно быстрее.
Однако недавно вновь заработал светофор, проблема с логистикой вновь обострилась. Фермеры просят хотя бы на время вернуть все обратно.