Стучите и откроется. Алтайским предпринимателям предложили лично включиться в борьбу с нелегалами

Не совместные закупки
Через телеграм-каналы, WhatsApp-группы, «Одноклассников» и «ВКонтакте» нынче можно купить самые обычные товары – колбасу, обувь, парфюм, одежду, постельное белье. И даже мороженое - верите ли? Продают коробками.
Многие продавцы в соцсетях маскируются под совместные закупки – как будто семьи, объединив заказы, покупают товары для личного пользования с хорошей скидкой.
Но это не семейные закупки, объясняет Наталья Лукьянова, общественный помощник алтайского бизнес-омбудсмена в ЗАТО Сибирский. Это теневой бизнес. И он процветает при молчаливом содействии покупателей.
Что характерно: легальных бизнесменов, которые платят налоги, в селах до сих пор считают барыгами - дескать наживаются на простом народе.
«Но тот человек, которые со двора что-то нелегально перепродал – он молодец. Он людям принес пользу, ведь он дешевле товар принес», - недоумевает Виталий Гуменников, председатель общественного совета по предпринимательству при главе Алтайского района.
Расчеты за наличные
Что именно привело к распространению нелегальных продавцов? Вопрос интересный. Гуменников считает: торговля становится все более зарегулированной, и это толкает часть людей "уходить однозначно в тень".
К тому же онлайн-бизнес устроен просто - освоить его может любой человек с предпринимательской жилкой.
В соцсети надо дать объявление, собрать заказы, купить товар на оптовой базе или базаре и распродать. Как правило, в ходу здесь расчет за наличные и предоплата, а вещевые рынки готовы сами выслать партию по нужному адресу.
Работает такой гражданин из дома, за организацию закупок получает процент (его часто называют оргсбором). Но как предприниматель не регистрируется.
И в отличие от легального магазина, не платит налоги, зарплату работникам, аренду и не тратится на маркировку, сканеры, марки, кассовый аппарат и т. п.
«Пишут в чатах – покупка за наличный расчет, никаких переводов. Не дай бог где-то проявится, что средства пришли на карту», - говорит Наталья Лукьянова.
«Такие «совместные закупки» в последнее время очень распространились», - констатирует Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Нездоровые конкуренты
Реклама таких «Вкусняшек от Дашки», «Алены СП», «Морозилки» или «Шопоголиков Барнаула» нет-нет да и мелькает в нашей ленте новостей, в сообщениях и комментариях к постам.
Тактика «дашек» и «морозилок» безошибочная: среди сотен их подписчиков всегда найдутся те, кто клюнут на низкие цены, зайдут на страничку и сделают заказ.
«Покупатели говорят: пусть всего на 50 рублей, но дешевле, и я куплю там», - говорит Наталья Лукьянова. Однако каждый интернет-продавец тем самым отъедает немного доходов у легальных магазинов.
В таком соревновании выигрывает нелегал, хоть в лепешку разбейся: всю накрутку на товар он забираете себе. Наталья Лукьянова предполагает: тем самым уничтожается малый бизнес, особенно сельский.
Предприниматели, с которыми она общается, как-то предложили коллективно закрыться на день. И пусть молоко привозит в село сетевая розница (хотя, конечно торговые сети тут вовсе нипричем).
Вредный блаблакар
Если тему теневой торговли только, что называется, озвучили, то нелегальными перевозками в Алтайском крае уже пристально заинтересовались правоохранители.
В апреле в краевой прокуратуре прошла рабочая встреча с перевозчиками, рассказала Людмила Жирякова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Алтайского края.
И вот во время общения перевозчики обратили внимание прокуратуры на конкурентов-нелегалов, отнимающих у них пассажиров, а особенно - на сервис блаблакар.
«По результатам этой встречи организованы и проводятся проверки прокурорами районов и городов, оценивается деятельность правоохранительных органов по рассмотрению сообщений о незаконной предпринимательской деятельности», - объяснила Людмила Жирякова.
Тема эта обсуждается и на федеральном уровне: уже был готов проект закона, который намеревался упорядочить и ограничить деятельность агрегаторов вроде блаблакара.
Эксперты пока оценили его отрицательно. Но «это лишь означает, что данной темой стоит продолжать заниматься».
План по выявлению
Внимание прокуратуры привлек и другой теневой бизнес - туристический. Тему эту, как оказалось, тоже обсудили в этом году.
В марте прокуроры нескольких городов и районов края провели межведомственные совещания по поручению краевого прокурора («учитывая, что такой деятельностью может быть причинен ущерб жизни и здоровью туристов», - объяснила Людмила Жирякова интерес ведомства).
Участвовали в совещаниях сотрудники большой группы ведомств - ФНС, земельного, градостроительного, пожарного, санитарно-эпидемиологического надзора и контроля и местного самоуправления.
«Выработан план мероприятий по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере туризма. Исполнение плана находится на контроле органов прокуратуры», - рассказала Людмила Жирякова.
Неощутимые результаты
Но, похоже, на сегодня не еще не очень понятно, как быть с нелегалами, в какой бы сфере они ни зарабатывали. Настрой федеральных властей более-менее ясен: свести теневые потоки к минимуму.
Интернету тут уделяется особое внимание. Буквально на днях Совет Федерации обсудил вопрос о совершенствовании налогообложения деятельности в интернете, пишет "Российская газета". Речь там, в частности, идет о блогерах-физлицах.
Но всех проблем интернет-торговли это явно не решит. "Если пресечь работу одной странички в соцсетях, на ее место встанут другие, потом третьи", - считает Наталья Лукьянова.
Многие эксперты склоняются к тому, чтобы создавать условия для легального бизнеса. Для этого, собственно, и ввели самозанятость и низкий налог на профдоход.
«Теневой бизнес растет больше там, где выше налоги и больше барьеры на пути законного предпринимательства», - говорит Людмила Жирякова.
Татьяна Ларина, член правления "Алтайского союза предпринимателей", эту мысль поддержала и переформулировала ее по-своему:
"Если вы ухаживаете за газонной травой, то другой там не будет. Если не ухаживаете, будете постоянно бороться с одуванчиками".
С другой стороны, за незаконное предпринимательство могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности, напоминает в прокуратуре. Причем в последнем случае можно лишиться свободы лет на пять.
Однако, судя по жалобам алтайских предпринимателей, эти "пряник и кнут" пока не срабатывают, результатов легализации они не ощущают и потому включили теневой бизнес в число системных проблем.
Стандартный ответ
Как бы там ни было, в прокуратуре считают, что успех в этой битве с тенью невозможен без активного содействия и предпринимателей, и граждан.
Поэтому нужно "не просто на рабочих встречах и площадках высказывать эту системную проблему, но и сообщать конкретные факты о нелегальной предпринимательской деятельности в уполномоченные органы" – полицию и налоговую службу.
«А если эти органы бездействуют, то обжалуйте, пожалуйста, такие действия-бездействия в прокуратуру. Мы по каждому обращению проведем проверку и дадим оценку», - заверила Людмила Жирякова.
Правда, сами предприниматели к призыву «стучать» относятся прохладно - скажем так.
«В поездках по городам и районам края мы сталкиваемся с темой теневого бизнеса. И когда говорим, что предпринимателям надо и самим поработать, часто получаем стандартный ответ: «Мы не в Германии, соседей не сдаем», - рассказал Андрей Осипов. - И отсюда много наших бед».