30 января
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Экономика

Тайные вышки 5G и власть нейросетей. Топ-менеджер «Ростелекома» рассказал, чего ждать от 2023 года

О ключевых вызовах в ИТ-сфере на ближайшую перспективу рассказал 24 января старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

Конференция «Тренды ИТ-отрасли России 2023 в условиях санкций».
Конференция «Тренды ИТ-отрасли России 2023 в условиях санкций».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Искусственный интеллект

Интернет пестрит обсуждениями внедрения в быт искусственного интеллекта (ИИ). Однако, по мнению Кирилла Меньшова, особо яркого проявления его в реальной жизни и существенного прогресса не наблюдается. В частности, не пользуются успехом коммуникативные алгоритмы — человек не желает общаться с машиной.

Зато всерьез проявил себя ИИ как раз в столь любимой фантастами сфере управления людьми. Алгоритмы уже массово используются для административных действий — руководства и оптимизации. Так, например, именно они обрабатывают заявки в службах сервиса, доставки или такси.

— Тут искусственный интеллект подкрался к нам с той стороны, откуда мы не ждали — вместо того, чтобы заменить человека в какой-то бытовой регулярной деятельности, он начал управлять людьми.

Он также отметил перспективность ИИ в сфере генерации контента: текста, изображений и даже программного кода. Кроме того, Кирилл Меньшов выразил мнение, что без нейросетей невозможно справиться с обработкой данных, которых стало настолько много, что их уже не получится полностью структурировать.

Вопросы посерьезней

В целом же, основными вызовами для российской ИТ-отрасли стали отнюдь не проблемы нейросетей, а вопросы кадров, импортозамещения и финансирования.

Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:

— В 2022 году происходит разлом ранее достаточно целостного технологического мира. Помимо санкций в отношении России, мы видим существенное ограничение Западом экспорта инноваций и технологий в Китай. Это закладывает основу нового миропорядка, в котором технологии будут уже не так доступны, как это было ранее.

Если раньше можно было пробовать все новые решения, появляющиеся в мире, то теперь их придется фильтровать и использовать только то, что подойдет для России в рамках сложившихся реалий.

Импортозамещение

В ближайшей перспективе — на протяжении текущего года точно — Россия будет решать проблему импортозависимости, развивать и локализировать российские ИТ-решения. Это потребует значительных расходов. При этом из-за роста ключевой ставки ФРС интерес к инвестициям в российские стартапы снизился.

Впрочем, Кирилл Меньшов отмечает, что меньше становится только экзотических технологий. Мейнстрим, который формировался годами, в целом, сохранится, темпы его развития вряд ли замедлятся.

Кадровая проблема

Ситуация с ИТ-персоналом в 2023 году станет еще более острой, чем в прошлом. Во-первых, часть специалистов покинула Россию, во-вторых, на отечественные решения сложился повышенный спрос. Подготовка же ИТ-специалистов — большой вызов для государства.

С одной стороны, важно увеличить количество выпускников, с другой — нужно, чтобы они развивались достаточно быстро, чтобы стать сотрудниками среднего и высокого уровня. Ведь именно последние создают ценности общественного значения, отмечает вице-президент «Ростелекома».

Перспективные тренды

По мнению Кирилла Меньшова перспективными трендами в ближайшие годы станет сфера беспилотных систем и «умных» устройств. Причем под последними подразумеваются даже не столько носимые гаджеты, сколько промышленное оборудование.

Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:

— Промышленный интернет развивается очень интенсивно. Часть оборудования выходит из строя и заменяется более новым — с возможностью интеграции в цифровую сеть. Рано или поздно все вокруг нас будет подключено к интернету. Да, это долгий путь, он может занять 10−15 лет, но это произойдет.

В связи с этим вероятно увеличение количества частных LTE-сетей, которые будут выстраиваться как раз на индустриальных объектах, особенно таких, где нереализуема проводная связь — например, в карьерах.

Такие объекты также могут стать одними из драйверов развития беспилотных систем (наземных). Да и в целом, использование дронов в самых разных областях жизни будет только интенсифицироваться. Кирилл Меньшов уверен, что развитие этого направления получит качественный скачок.

Фоновая технология умного города сети 5G.
Фоновая технология умного города сети 5G.
Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Замаскированные вышки 5G

Что касается сетей связи, то один из трендов можно назвать даже в некотором смысле курьезным — это необходимость маскировки станций 5G и последующих поколений.

Как объяснил Кирилл Меньшов, дело в том, что вышки 5G имеют гораздо меньший охват, чем станции предыдущего поколения, а значит, их количество вырастет. Отсюда возникает необходимость эстетической интеграции этих станций в городскую инфраструктуру.

Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:

— Много трендов мы видим на интеграцию с уличным освещением, остановками. Мобильные станции устанавливаются на общественный транспорт.

Центростремительные тенденции

Вице-президент «Ростелекома» отметил, что развитие цифровой среды в регионах сопряжено с ИТ-централизацией. По его мнению, это — позитивный тренд, значительно улучшающий жизнь местного населения.

— Ещё лет 30 назад банки в каждом регионе были свои, у них была своя бумажная система, потом электронная. Это был законченный цикл, но он существовал в небольшом регионе сам по себе. То же самое было со многими другими системами, в том числе, госуправлением. Все это было внутри, свое, локальное и по всей России дублировалось. Теперь все эти системы централизуются, и федеральные сервисы становятся более доступны для регионов, — рассказал Кирилл Меньшов.

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