Тайные вышки 5G и власть нейросетей. Топ-менеджер «Ростелекома» рассказал, чего ждать от 2023 года

Искусственный интеллект
Интернет пестрит обсуждениями внедрения в быт искусственного интеллекта (ИИ). Однако, по мнению Кирилла Меньшова, особо яркого проявления его в реальной жизни и существенного прогресса не наблюдается. В частности, не пользуются успехом коммуникативные алгоритмы — человек не желает общаться с машиной.
Зато всерьез проявил себя ИИ как раз в столь любимой фантастами сфере управления людьми. Алгоритмы уже массово используются для административных действий — руководства и оптимизации. Так, например, именно они обрабатывают заявки в службах сервиса, доставки или такси.
— Тут искусственный интеллект подкрался к нам с той стороны, откуда мы не ждали — вместо того, чтобы заменить человека в какой-то бытовой регулярной деятельности, он начал управлять людьми.
Он также отметил перспективность ИИ в сфере генерации контента: текста, изображений и даже программного кода. Кроме того, Кирилл Меньшов выразил мнение, что без нейросетей невозможно справиться с обработкой данных, которых стало настолько много, что их уже не получится полностью структурировать.
Вопросы посерьезней
В целом же, основными вызовами для российской ИТ-отрасли стали отнюдь не проблемы нейросетей, а вопросы кадров, импортозамещения и финансирования.
Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:
— В 2022 году происходит разлом ранее достаточно целостного технологического мира. Помимо санкций в отношении России, мы видим существенное ограничение Западом экспорта инноваций и технологий в Китай. Это закладывает основу нового миропорядка, в котором технологии будут уже не так доступны, как это было ранее.
Если раньше можно было пробовать все новые решения, появляющиеся в мире, то теперь их придется фильтровать и использовать только то, что подойдет для России в рамках сложившихся реалий.
Импортозамещение
В ближайшей перспективе — на протяжении текущего года точно — Россия будет решать проблему импортозависимости, развивать и локализировать российские ИТ-решения. Это потребует значительных расходов. При этом из-за роста ключевой ставки ФРС интерес к инвестициям в российские стартапы снизился.
Впрочем, Кирилл Меньшов отмечает, что меньше становится только экзотических технологий. Мейнстрим, который формировался годами, в целом, сохранится, темпы его развития вряд ли замедлятся.
Кадровая проблема
Ситуация с ИТ-персоналом в 2023 году станет еще более острой, чем в прошлом. Во-первых, часть специалистов покинула Россию, во-вторых, на отечественные решения сложился повышенный спрос. Подготовка же ИТ-специалистов — большой вызов для государства.
С одной стороны, важно увеличить количество выпускников, с другой — нужно, чтобы они развивались достаточно быстро, чтобы стать сотрудниками среднего и высокого уровня. Ведь именно последние создают ценности общественного значения, отмечает вице-президент «Ростелекома».
Перспективные тренды
По мнению Кирилла Меньшова перспективными трендами в ближайшие годы станет сфера беспилотных систем и «умных» устройств. Причем под последними подразумеваются даже не столько носимые гаджеты, сколько промышленное оборудование.
Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:
— Промышленный интернет развивается очень интенсивно. Часть оборудования выходит из строя и заменяется более новым — с возможностью интеграции в цифровую сеть. Рано или поздно все вокруг нас будет подключено к интернету. Да, это долгий путь, он может занять 10−15 лет, но это произойдет.
В связи с этим вероятно увеличение количества частных LTE-сетей, которые будут выстраиваться как раз на индустриальных объектах, особенно таких, где нереализуема проводная связь — например, в карьерах.
Такие объекты также могут стать одними из драйверов развития беспилотных систем (наземных). Да и в целом, использование дронов в самых разных областях жизни будет только интенсифицироваться. Кирилл Меньшов уверен, что развитие этого направления получит качественный скачок.
Замаскированные вышки 5G
Что касается сетей связи, то один из трендов можно назвать даже в некотором смысле курьезным — это необходимость маскировки станций 5G и последующих поколений.
Как объяснил Кирилл Меньшов, дело в том, что вышки 5G имеют гораздо меньший охват, чем станции предыдущего поколения, а значит, их количество вырастет. Отсюда возникает необходимость эстетической интеграции этих станций в городскую инфраструктуру.
Кирилл Меньшов,
старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ:
— Много трендов мы видим на интеграцию с уличным освещением, остановками. Мобильные станции устанавливаются на общественный транспорт.
Центростремительные тенденции
Вице-президент «Ростелекома» отметил, что развитие цифровой среды в регионах сопряжено с ИТ-централизацией. По его мнению, это — позитивный тренд, значительно улучшающий жизнь местного населения.
— Ещё лет 30 назад банки в каждом регионе были свои, у них была своя бумажная система, потом электронная. Это был законченный цикл, но он существовал в небольшом регионе сам по себе. То же самое было со многими другими системами, в том числе, госуправлением. Все это было внутри, свое, локальное и по всей России дублировалось. Теперь все эти системы централизуются, и федеральные сервисы становятся более доступны для регионов, — рассказал Кирилл Меньшов.
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