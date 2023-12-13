Tech Day «Ростелекома»: оператор трансформируется в цифровую компанию

8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоялось главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day* (RTD 2023), на котором крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений представил новые ИТ-решения и сервисы для бизнеса. С места события была организована прямая трансляция для участия онлайн.

«Ростелеком» за последнее время трансформировался из обычного телеком-оператора в современную цифровую компанию, предлагающую решения государству, бизнесу и обычным людям. Наша выручка по современным цифровым направлениям превысила 20 процентов и продолжит расти благодаря стратегиям, которые мы разрабатываем. Несколько лет назад мы выбрали для себя ключевые направления –– сервисы электронного правительства, ЦОД и облачные услуги, информационная безопасность, цифровой регион, цифровая медицина, –– отметил в своем выступлении Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

RTD 2023 стал презентационной площадкой, на которой можно было посмотреть на технологии будущего и обсудить ключевые темы в сфере ИТ по самым актуальным направлениям — искусственный интеллект, национальная мобильная экосистема, информационная безопасность, большие данные, разработка ПО и многое другое.

Ключевые менеджеры «Ростелекома» и дочерних компаний презентовали наиболее значимые цифровые продукты и решения: пятую версию отечественной платформы «Аврора», облачные технологии и технологии работы с данными и искусственным интеллектом, представили экосистему отечественных продуктов на современной цифровой платформе BASIS, рассказали про новую платформу «Лукоморье» для полного цикла разработки ПО, а также о цифровых отраслевых решениях в сфере экономики.

Многие продукты изначально создавались разработчиками компании для внутреннего пользования, аналогичного решения на стороннем рынке не было. Но постепенно проекты вышли на рынок, –– сообщил старший вице-президент по IT-технологиям Кирилл Меньшов.

Кроме насыщенной программы организаторы мероприятия подготовили для гостей аудиовизуальный перформанс. В демонстрационных зонах можно было увидеть и протестировать цифровые разработки «Ростелекома». Так, на центральном стенде были представлены смартфоны и планшеты, работающие на базе операционной системы «Аврора», которую можно было тут же протестировать.

Также оператор решил объединить технологии с искусством и пригласил гостей в виртуальную арт-галерею. Участники мероприятия увидели уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок: «Витязь на распутье», «Иван царевич на сером волке», «По щучьему велению», «Золотой петушок», «Три богатыря», «Гусляры», «Емеля» и другие. Сюжеты классических полотен оживил и сделал современными искусственный интеллект.

В рамках культурной программы на Rostelecom Tech Day прошла встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом — цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists — первое в СНГ объединение NFT-художников. Участники конференции познакомились с его технологичными работами.

* Ростелеком Тех Дей.