Точки роста. Как РЖД остается драйвером развития региональной экономики, помогает бизнесу и заботится о пассажирах

— Андрей Александрович, с какими итогами алтайские железнодорожники завершили год в грузовом сегменте? Есть ли точки роста?
— Железная дорога играет важную роль в социально-экономическом развитии Алтайского края. Сегодня из общего объема перевозок в крае на долю железнодорожного транспорта приходится 97% грузооборота и 30% пассажирооборота.
Между тем наша магистраль является частью транспортной системы страны. И в этом смысле, оценивая результаты работы в 2023 году, мы должны учитывать различные объективные обстоятельства и ограничения, с которыми сталкиваемся. В частности, разворот грузопотока на Восток и увеличение количества транзитных вагонов через нашу дорогу (почти 40 млн вагонов).
Тем не менее объем грузов в Алтайском крае нам удалось сохранить на уровне прошлого года — 8,4 млн тонн. При этом по отдельным номенклатурам есть неплохой рост. К примеру, в 2023 году с Алтая в восточном направлении отправлено на 161 тыс. тонн грузов больше, чем в 2022 году.
Мы продолжаем развивать ускоренные сервисы доставки алтайских товаров. Так, по итогам прошлого года было отправлено 73 контейнерных поезда. Это на 14 больше, чем в 2022 году. В рамках услуги «Грузовой экспресс» с железнодорожных станций региона отправлено более 2 тыс. вагонов, сформировано восемь полносоставных поездов. Отправка скоростным сервисом позволяет сократить срок доставки груза в 1,5-2 раза.
Новые логистические возможности важны для наших партнеров. К примеру, из Бийска налажен регулярный экспортный маршрут контейнерных поездов на станцию Гродеково.
Разработана новая нитка графика Алтайская — Высоцк в связи с ростом востребованности перевозок по данному направлению. С целью упрощения доступа наших партнеров к железнодорожной инфраструктуре открыта станция Гилевка для осуществления погрузки и выгрузки грузов на местах общего пользования.
Из перспективных направлений, на которые мы предлагаем грузоотправителям обратить внимание, — международный транспортный коридор «Север — Юг». Его преимущество — почти двукратное сокращение сроков перевозки товаров в ряд стран по сравнению с традиционным морским путем.
Важная работа — развитие цифровых сервисов. Приведу пример: сегодня в регионе ежемесячно оформляется более 113 тыс. сопроводительных и перевозочных документов, из них почти 97% в электронном виде. С июля прошлого года осуществляется оформление по безбумажной технологии перевозочных документов из России в Республику Казахстан и в обратном направлении. В 2024 году началось оформление определенных номенклатур грузов, таких как каменный уголь, бутан, по электронной накладной назначением в КНР.
— Какие результаты в сфере пассажирских перевозок и что ждет нового пассажиров в 2024 году?
— 2023 год мы закончили с ростом. Поездами на инфраструктуре магистрали в Алтайском крае в прошлом году воспользовались 8,4 млн пассажиров (+1,5% к 2022 году). В том числе в дальнем следовании — 578 тыс. человек (+5,2%), в пригородном сообщении — 7,8 млн человек (+1,3%).
Одна из причин роста — это системное обновление пассажирских вагонов и парка электропоездов. В прошлом году в регион пришли три современных электропоезда. Ожидаем поступления нового подвижного состава и в текущем году.
Мы продолжаем приводить в порядок наши вокзалы и платформы. У нас ведется реконструкция пассажирского здания в Бешенцево.
Особое внимание уделяем железнодорожному туризму в рамках программы АО «Алтай-Пригород» «Познаем Алтай», а также доставке спортсменов на региональные и международные соревнования.
Отдельно занимаемся ускорением существующих маршрутов в рамках проекта «Вектор ускорения». К примеру, уже с начала нового года специалисты сократили время в пути 15 пригородным поездам в общей сложности на 83 минуты.
Отмечу, что все проекты реализуются совместно с правительством Алтайского края и от них уже есть хороший синергетический эффект.
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