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25 августа
Экономика
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Договорной кворум: олигархи проигнорировали помощника Путина

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла встреча представителей бизнеса с главой Мифина Антоном Силуановым и помощником Путина Андреем Белоусовым, который ранее предложил изъять «сверхдоходы» у ряда российских компаний. На переговоры пришли лишь четверо собственников компаний из 16-ти.

Министр финансов Антон Силуанов .
Министр финансов Антон Силуанов .
kremlin.ru

Из владельцев бизнеса на встрече были: Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Александр Фролов («Евраз»), Игорь Зюзин («Мечел») и Андрей Гурьев («Фосагро»).

Остальные прислали топ-менеджеров и наемных директоров предприятий, сообщают «Ведомости».

Переговоры по «сверхдоходам»

Стало известно и об итогах переговоров министра финансов с олигархами, на которых обсуждался «план Белоусова». По окончанию встречи было принято решение — дополнительной налоговой нагрузки на промышленников не будет, «сверхдоходы» у бизнеса изымать не станут.

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что крупные компании, в свою очередь, будут включаться в работу по общественной повестке, пишет РБК. Помощник Путина отметил, что бизнес займется вопросами экологии, инфраструктуры и цифровизации.

Изъять и… договориться

Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у предприятий горно-металлургической и химической отраслей. В их числе оказались такие компании, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», пермский производитель калийных удобрений «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро» и другие.

Кремль потребовал от олигархов обсудить идею изъятия 500 млрд рублей с Белоусовым, пишет ura.ru. Позже стало известно, что автор идеи договорился с представителями РСПП.

Письмо Путину

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на инициативу об изъятии сверхдоходов у бизнесменов. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил возможные потери российского фондового рынка при изъятии сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса.

Александр Шохин попросил президента поддержать позицию РСПП о том, что идея об изъятии свердоходов у компаний «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий».

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