ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков разорившегося банка «Югра»

Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 267 млрд руб., предпринимают «активные меры», чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», говорится в письме первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

Письмо адресовано главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову, пишет «Коммерсантъ».

Процедуры ликвидации/банкротства уже начаты в отношении 29 заемщиков, задолжавших «Югре» 144,94 млрд рублей. Еще 106 компаниям с задолженностью в 234,44 млрд руб. контрагенты планируют предъявить иск о банкротстве.

В отношении каких компаний будет запущена процедура банкротства, Центробанк не уточняет.

По сравнению с февралем число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков увеличилось более чем вдвое (тогда, по информации временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, их задолженности оценивалась в 65,3 млрд рублей).

Количество исков

С момента отзыва у «Югры» лицензии временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Заявления о намерении подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний.

Владельцы банка «Югра» в июне 2017 года дважды увеличили капитал финансовой организации, говорится в сообщениях пресс-службы кредитного учреждения.

Крупнейший страховой случай

Лицензию у банка «Югра» отозвали в июле 2017 года. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков.

Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. В сентябре суд признал «Югру» банкротом.

Позиция Генпрокуратуры

В июле Генпрокуратура поставила под сомнение крах банка «Югра». Протест Генпрокуратуры беспрецедентен. Еще ни разу правоохранители не вмешивались в профессиональную деятельность независимого института.