25 мая
Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу
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Экономика

Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу

22 и 23 июня Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу для зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудников, самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса.

Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу.
Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу.
Дмитрий Лямзин

В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться быстро, не затрачивая при этом значительных финансовых ресурсов? Ответ давно есть — с помощью франчайзинга!

Основной задачей обучения является расширение знаний участников в области франчайзинга, практическое руководство по созданию франшизы.

Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.

1
22 июня

Обучение посвящено теме «Как создать качественную франшизу»

  • Время проведения: 10:00−17:00

В ходе обучения участники узнают:

  • как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;
  • как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ей;
  • тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса по франшизе;
  • меры поддержки или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;
  • юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное соглашение, и другие договорные конструкции;
  • продвижение франшизы.
2
23 июня

Обучение посвящено теме «Как купить и проверить франшизу»

  • Время проведения: 10:00−17:00

В ходе второго дня обучения по покупке франшизы участники получат информацию:

  • какие франшизы популярны и почему;
  • как выбирать качественную франшизу;
  • где искать и как проверять франшизы;
  • этапы заключения сделки по покупке франшизы;
  • юридические нюансы: на что следует обратить внимание при подписании договора франчайзинга;
  • основные платежи во франчайзинге.

Каждый день участников ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму на сайте мойбизнес22.рф

Обучение пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Количество мест ограничено! Участие бесплатное! (18+)

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Стрижова Мария).


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