Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу.

В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться быстро, не затрачивая при этом значительных финансовых ресурсов? Ответ давно есть — с помощью франчайзинга!
Основной задачей обучения является расширение знаний участников в области франчайзинга, практическое руководство по созданию франшизы.
Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.
Обучение посвящено теме «Как создать качественную франшизу»
- Время проведения: 10:00−17:00
В ходе обучения участники узнают:
- как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;
- как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ей;
- тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса по франшизе;
- меры поддержки или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;
- юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное соглашение, и другие договорные конструкции;
- продвижение франшизы.
Обучение посвящено теме «Как купить и проверить франшизу»
- Время проведения: 10:00−17:00
В ходе второго дня обучения по покупке франшизы участники получат информацию:
- какие франшизы популярны и почему;
- как выбирать качественную франшизу;
- где искать и как проверять франшизы;
- этапы заключения сделки по покупке франшизы;
- юридические нюансы: на что следует обратить внимание при подписании договора франчайзинга;
- основные платежи во франчайзинге.
Каждый день участников ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму на сайте мойбизнес22.рф
Обучение пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Количество мест ограничено! Участие бесплатное! (18+)
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Стрижова Мария).