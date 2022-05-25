22 и 23 июня Центр «Мой бизнес» проведёт серию бесплатных обучающих мероприятий по франчайзингу для зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудников, самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса.

В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться быстро, не затрачивая при этом значительных финансовых ресурсов? Ответ давно есть — с помощью франчайзинга!

Основной задачей обучения является расширение знаний участников в области франчайзинга, практическое руководство по созданию франшизы.

Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.

1 22 июня Обучение посвящено теме «Как создать качественную франшизу» Время проведения: 10:00−17:00 В ходе обучения участники узнают: как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;

как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ей;

тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса по франшизе;

меры поддержки или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;

юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное соглашение , и другие договорные конструкции;

и другие договорные конструкции; продвижение франшизы.

2 23 июня Обучение посвящено теме «Как купить и проверить франшизу» Время проведения: 10:00−17:00 В ходе второго дня обучения по покупке франшизы участники получат информацию: какие франшизы популярны и почему;

как выбирать качественную франшизу;

где искать и как проверять франшизы;

этапы заключения сделки по покупке франшизы;

юридические нюансы: на что следует обратить внимание при подписании договора франчайзинга;

основные платежи во франчайзинге.

Каждый день участников ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму на сайте мойбизнес22.рф

Обучение пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Количество мест ограничено! Участие бесплатное! (18+)

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22 (контактное лицо — Стрижова Мария).