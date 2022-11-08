Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП». И для новичков, и для экспортеров со стажем

Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП» — одно из ведущих звеньев в цепочке взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, которое помогает субъектам малого и среднего предпринимательства выйти на рынки других стран и сделать свой товар по настоящему популярным.

Центр поддержки экспорта сегодня выступает в роли «единого окна» для экспортеров Алтайского края и способствует продвижению товаров на международные рынки. При этом специалисты ЦПЭ помогают не только экспортерам со стажем, но и тем, кто только начинает свой путь во внешнеэкономической деятельности.

В 2022 году Центр организовал и провел круглые столы, посвященные перспективам развития экспорта, семинары, посвященные общению с государственными органами при осуществлении экспортной деятельности, а также консультации по финансовым инструментам поддержки экспорта.

Услуги центра для компаний Сопровождение экспортного контракта: подготовка , проверка , перевод , адаптация и консультации по теме ВЭД.

проверка перевод адаптация и консультации по теме ВЭД. Поиск и подбор иностранного покупателя.

Поиск российского поставщика по запросу импортера.

Сертификация , стандартизация продукции для других стран.

стандартизация продукции для других стран. Защита интеллектуальной собственности заграницей.

Участие в международных выставках.

Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках.

Обеспечение участия в акселерационных программах.

Проведение международных и реверсных бизнес миссий.

География Центр поддержки экспорта регулярно организует для предпринимателей Алтайского края бизнес-миссии. Только в 2022 году алтайские бизнесмены смогли провести переговоры и наладить деловые контакты с партнерами из таких стран, как: Беларусь,

Турция,

Узбекистан,

Монголия,

Азербайджан,

Армения,

ОАЭ,

Киргизия.