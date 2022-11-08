8 ноября
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Экономика

Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП». И для новичков, и для экспортеров со стажем

Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП» — одно из ведущих звеньев в цепочке взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, которое помогает субъектам малого и среднего предпринимательства выйти на рынки других стран и сделать свой товар по настоящему популярным.

Экспорт.
Экспорт.
Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП»

Центр поддержки экспорта сегодня выступает в роли «единого окна» для экспортеров Алтайского края и способствует продвижению товаров на международные рынки. При этом специалисты ЦПЭ помогают не только экспортерам со стажем, но и тем, кто только начинает свой путь во внешнеэкономической деятельности.

В 2022 году Центр организовал и провел круглые столы, посвященные перспективам развития экспорта, семинары, посвященные общению с государственными органами при осуществлении экспортной деятельности, а также консультации по финансовым инструментам поддержки экспорта.

Услуги центра для компаний

  • Сопровождение экспортного контракта: подготовка, проверка, перевод, адаптация и консультации по теме ВЭД.
  • Поиск и подбор иностранного покупателя.
  • Поиск российского поставщика по запросу импортера.
  • Сертификация, стандартизация продукции для других стран.
  • Защита интеллектуальной собственности заграницей.
  • Участие в международных выставках.
  • Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках.
  • Обеспечение участия в акселерационных программах.
  • Проведение международных и реверсных бизнес миссий.

География

Центр поддержки экспорта регулярно организует для предпринимателей Алтайского края бизнес-миссии.

Только в 2022 году алтайские бизнесмены смогли провести переговоры и наладить деловые контакты с партнерами из таких стран, как:

  • Беларусь,
  • Турция,
  • Узбекистан,
  • Монголия,
  • Азербайджан,
  • Армения,
  • ОАЭ,
  • Киргизия.

Цифры

  • $1,8 млрд — внешнеторговый оборот Алтайского края в 2021 году. Рост по сравнению с 2020 годом на 411,0 млн долларов США (+29,0%).
  • $1,15 млрд — экспорт Алтайского края в 2021 году. Рост по сравнению с 2020 годом на 198,1 млн долларов (+20,9%).
  • В 99 стран мира экспор­тировали продукцию алтайские предприятия в 2021 году.
  • 51,8% от объема экспорта обес­печила торговля с Республикой Казахстан и Китаем.
  • Новости компаний
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