Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП». И для новичков, и для экспортеров со стажем

Центр поддержки экспорта сегодня выступает в роли «единого окна» для экспортеров Алтайского края и способствует продвижению товаров на международные рынки. При этом специалисты ЦПЭ помогают не только экспортерам со стажем, но и тем, кто только начинает свой путь во внешнеэкономической деятельности.
В 2022 году Центр организовал и провел круглые столы, посвященные перспективам развития экспорта, семинары, посвященные общению с государственными органами при осуществлении экспортной деятельности, а также консультации по финансовым инструментам поддержки экспорта.
Услуги центра для компаний
- Сопровождение экспортного контракта: подготовка, проверка, перевод, адаптация и консультации по теме ВЭД.
- Поиск и подбор иностранного покупателя.
- Поиск российского поставщика по запросу импортера.
- Сертификация, стандартизация продукции для других стран.
- Защита интеллектуальной собственности заграницей.
- Участие в международных выставках.
- Содействие в размещении на международных электронных торговых площадках.
- Обеспечение участия в акселерационных программах.
- Проведение международных и реверсных бизнес миссий.
География
Центр поддержки экспорта регулярно организует для предпринимателей Алтайского края бизнес-миссии.
Только в 2022 году алтайские бизнесмены смогли провести переговоры и наладить деловые контакты с партнерами из таких стран, как:
- Беларусь,
- Турция,
- Узбекистан,
- Монголия,
- Азербайджан,
- Армения,
- ОАЭ,
- Киргизия.
Цифры
- $1,8 млрд — внешнеторговый оборот Алтайского края в 2021 году. Рост по сравнению с 2020 годом на 411,0 млн долларов США (+29,0%).
- $1,15 млрд — экспорт Алтайского края в 2021 году. Рост по сравнению с 2020 годом на 198,1 млн долларов (+20,9%).
- В 99 стран мира экспортировали продукцию алтайские предприятия в 2021 году.
- 51,8% от объема экспорта обеспечила торговля с Республикой Казахстан и Китаем.