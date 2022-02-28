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Экономика

Центробанк запретит иностранцам продавать российские ценные бумаги

Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Предписание вступит в силу в понедельник, сообщает РБК.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

ЦБ предписывает «профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность», с 7 часов утра 28 февраля «и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг», говорится в документе, подписанном зампредом регулятора Филиппом Габунией.

Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.

«Требования настоящего предписания не распространяются на заявки, поданные (сделки, заключенные) до времени, указанного в пункте 1 настоящего предписания (то есть до 7 утра 28 февраля. — РБК). Отчет об исполнении настоящего предписания должен поступить в Банк России в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком России настоящего предписания», — говорится в документе.

Ограничения вводятся после того, как западные страны договорились наложить санкции на сам Банк России. Они планируют заморозить его валютные активы за рубежом и запретить любые транзакции с ним. Ограничения не ввела только Япония.

На 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд — они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте.

На 1 февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России, порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде и специальных правах заимствования.

Эта часть резервов практически защищена от блокировки.

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