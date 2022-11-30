30 ноября
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Экономика

Участниками нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае стали уже 72 предприятия

Количество компаний-участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае расширилось до 72 предприятий, численность персонала которых составляет более 22,5 тыс. человек, а суммарная выручка — 121 млрд рублей.

Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

С момента начала реализации нацпроекта в 2019 году обучение прошли 1560 сотрудников компаний и представителей региональных команд. Работы по улучшениям на предприятиях помогают проводить эксперты Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

— Главная цель наших участников — повысить эффективность предприятий и квалификацию персонала, оптимизировать внутренние ресурсы, а также помочь в тиражировании лучших практик", — подчеркивает заместитель министра экономического развития, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алтайского края Сергей Кореннов.

Напомним, что 14 ноября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации национального проекта «Производительность труда».

На данный момент в контуре нацпроекта более 4000 компаний. Половине из них эксперты уже помогли оптимизировать процессы. Минэкономразвития России готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за периметр 2024 года. В том случае, если они будут приняты, в два раза увеличится число потенциальных предприятий-участников. К нацпроекту получат доступ компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Бережливому производству обучат почти 200 тысяч работников.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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