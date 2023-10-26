Удобный инструмент. Как и зачем в Алтайском крае ширится сеть промышленных технопарков

Политика стимулирования развития промышленности в России проводится в жизнь посредством довольно разнообразного инструментария. Одним из таких инструментов, демонстрирующим высокую эффективность во многих зарубежных кейсах, выступают промышленные технопарки. Год назад первая такая площадка появилась и в Алтайском крае, а вскоре будет создано еще две. «Свободный курс» выяснил, как в регионе продвигается создание и развитие промышленных технопарков.

В крупных городах

Создание промышленных технопарков в Алтайском крае стало возможным благодаря включению региона в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Край получил на это из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Средства направлены на создание трех промышленных технопарков в самых крупных городах региона:

«Юг Алтая» — в Рубцовске;

«Алтайбиотех» — в Бийске;

«Компонент» — в Барнауле.

Инвесторами всех трех площадок выступили алтайские предприниматели. В соответствии с нормативными документами, все технопарки должны быть созданы в течение двух лет.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, потенциальные резиденты «Компонента» и «Алтайбиотеха» уже ждут ввода объектов в эксплуатацию, чтобы приступить к размещению и реализации своих проектов.

Технопарк. Фото: Антон Федотов.

Технопарк «Компонент»

Основной целью строительства промышленного технопарка «Компонент» является создание многофункциональной площадки, на которой можно будет проектировать и производить инновационную продукцию и технологии в сфере машиностроения.

На площадке будут расположены современные технологические, офисные и производственные помещения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для выпуска как опытных партий продукции металлообработки (узлов, деталей, комплектующих), так и их постановки на серийное производство. Средства инвестора в проекте составят не менее 126 млн рублей.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Технопарк «Алтайбиотех»

Резидентам технопарка будут предоставлены в аренду производственные помещения, офисы, склады. Кроме того, им будут доступны юридические, бухгалтерские, лабораторные услуги, услуги физико-химической лаборатории, бюро регистрации новых продуктов, проектного бюро, центра коллективного пользования оборудованием, а также услуги в IT-сфере, инжиниринговые и НИОКР.

В основу деятельности «Алтайбиотеха» заложен принцип кооперации: резиденты используют продукцию друг друга в своей деятельности, усиливая свои компетенции при помощи сервисов управляющей компании. Здесь планируется производство товаров для здорового питания и профилактики заболеваний, в том числе с использованием местных природных ресурсов.

Также в управлении Алтайского края по предпринимательству считают, что «Алтайбиотех» создаст условия для экспортной активности малого и среднего бизнеса, ориентированного на перспективные рынки стран Азии. Средства инвестора в проекте составят не менее 310 млн рублей.

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Технопарк «Юг Алтая»

«Юг Алтая» — первый технопарк Алтайского края. Он за два года был создан на месте одного из цехов прекратившего деятельность Алтайского завода тракторного электрооборудования и введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

Технопарк предназначен для размещения новых производственных комплексов в сфере металлообработки, промышленного и сельскохозяйственного производства, а также инновационной деятельности.

«Востребованность использования бизнесом такого объекта инфраструктуры, которого до создания «Юга Алтая» в крае просто не было, мы увидели еще на этапе подготовки проекта, — рассказывает Александр Евстигнеев. — Уже тогда мы понимали, что технопарк пустовать точно не будет, поскольку управляющая компания имела предложения от потенциальных резидентов и уже на этапе подготовки документов для участия в отборе для предоставления субсидии в Минэкономразвития России в 2020 году подписала с ними соглашения о намерениях быть резидентами».

Сегодня на площадях технопарка «Юг Алтая» действуют три резидента, все они представляют малый бизнес Рубцовска, все — производственники. Каждый из них реализует свой проект.

Компании арендуют часть недвижимого имущества и оборудование, устанавливают и запускают станочный парк, сборочные конвейеры, осваивают серийную номенклатуру в центре коллективного пользования промышленным оборудованием.

Общий бюджет проекта превысил 735 млн рублей, из которых 505 млн составили средства бюджета, а еще 230 млн — управляющей компании.

Технопарк в Рубцовске. Антон Федотов.

Резиденты «Юга Алтая»

Компания «Энергия» производит полуфабрикаты и детали для сельхозтехники, «Ресурс-М», помимо этого, собирает узлы и механизмы для механических сеялок, а «АПК-Снаб» занимается обработкой металлических изделий и изготовлением оснастки и приспособлений для промышленного оборудования, например, штамповой оснастки, приспособлений для сварки.

Ожидается, что при выходе на полную мощность деятельность резидентов технопарка позволит восполнить возникший вследствие санкционного давления дефицит рынка техники и запчастей (плуги, сеялки, бороны, узлы и запчасти к ним), большая часть которых поставлялась из недружественных стран.

На текущий момент управляющая компания технопарка ведет работу с четвертым потенциальным резидентом, который в скором времени займется проектированием и изготовлением сеялки точного высева.

Площадь всех помещений технопарка «Юг Алтая» составляет 13 797 кв. м, большую часть из них занимают производственные, также есть вспомогательные помещения и административно-бытовой комплекс: офисные помещения, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи и прочее. К настоящему времени в технопарке заполнены лишь 60% производственных площадей, поэтому он без проблем может и дальше принимать новых резидентов.

Технопарк в Рубцовске. Антон Федотов.