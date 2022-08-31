Уникальное зверохозяйство на Алтае готовит новый проект и просит о помощи в «шкурном деле»

В следующем году племенной звероводческий комплекс (ПЗК) «Магистральный» планирует реализовать новый инвестиционный проект. Речь идет о строительстве современных шедов (помещениях с клетками для животных). В условиях низких закупочных цен на шкурки и высокой конкуренции вложения даются хозяйству очень тяжело.

Как рассказал исполнительный директор ПЗК «Магистральный» Сергей Цыпленков, всего в хозяйстве появятся шесть новых шедов. Площадка под них уже освобождена и подготовлена.

Помещения для зверей будут современные, с механизированной системой кормления и автопоением. Каждое — около 150 метров длиной.

Часть необходимых материалов хозяйство уже закупило. Всего в проект планируют вложить порядка 9 млн рублей. Все средства будут частные. В развитие предприятия инвестируют собственники из Москвы и Новосибирска.

Само хозяйство находится не в самом выгодном финансовом положении. По словам Цыпленкова, цена на шкурки соболей, которых разводит «Магистральный», за три года упала примерно на 40%, а затраты выросли, что существенно ударило по экономике предприятия.

В 2022 году как нельзя кстати пришлась государственная поддержка. 11,8 млн рублей зверокомплекс получил из бюджета за племенную работу.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы помощь была больше. Тогда у нас были бы возможности для дальнейшего развития», — рассказал Сергей Цыпленков депутатам АКЗС, которые 30 августа посетили «Магистральный».

Исполнительный директор Зверохозяйства «Магистральный» в Тальменском районе. Анна Зайкова

В следующем году зверокомплекс планирует еще одно важное дело — завести поголовье норок. Этих зверьков хозяйство когда-то уже разводило, но из-за проблем с ценами от норок пришлось полностью отказаться. Сейчас их планируется вернуть вновь.

Чем известен «Магистральный»

Этот комплекс в Алтайском крае единственный. Единственный он и на всей территории от Урала до Дальнего Востока. История «Магистрального» уходит в советское прошлое, когда здесь содержали по 140−150 тыс. зверей.

Сейчас поголовье значительно скромнее — около 17 тыс. соболей, из которых 6,6 тыс. самочек.

Зверохозяйство «Магистральный» в Тальменском районе. Анна Зайкова

Шкурки алтайских соболей отправляются в европейскую часть России, где сконцентрированы основные меховые производства. Продается мех и на экспорт через аукционы.

Примечательный факт: в конце прошлого года меховой аукцион в Санкт-Петербурге сделал супер-слот из девяти лучших шкурок соболей, восемь из них были из Алтайского края. Каждую продали за 1,2 тыс евро.

По словам Сергея Цыпленкова, на спрос во многом влияют сиюминутные веяния. Например, сейчас востребованы шкурки более светлых оттенков. И если раньше редкие седые волоски приходилось выщипывать, то теперь это писк моды.

Зверохозяйство «Магистральный» в Тальменском районе. Анна Зайкова

Ежегодно «Магистральный» продает около 8−9 тыс. шкурок соболя. Мех его считается очень носким, легким и теплым.