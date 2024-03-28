«Успех по своим правилам». В Алтайском крае прошел масштабный женский форум «С любовью о бизнесе»

Более 400 предпринимательниц региона, эксперты и лидеры мнений в области бизнеса обсудили актуальные вопросы и делились опытом и знаниями, чтобы каждая из участниц смогла стать еще успешнее.

Программа мероприятия включала выступления экспертов, амбассадоров женского лидерства, мастер-классы и многое другое. Ведущие российские спикеры рассказали о том, как управлять бизнесом, где находить новые идеи и возможности, как строить эффективные команды и многое другое.

Участниц форума тепло приветствовал заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых.

Евгений Дешевых. Фото: Илья Бекарюков.

Он отметил роль женщин в формировании экономической стабильности Алтайского края, поблагодарил их за активную жизненную позицию в стремлении созидать на благо региона. Он подчеркнул, что Правительство края продолжит реализацию специальных мер поддержки женского бизнеса.

По словам руководителя центра «Мой бизнес» Антона Слободчикова, мероприятие такого масштаба для женщин проходит в крае впервые.

Форум настолько актуален и продуман до мелочей, что каждая из участниц вернется в семью и любимое дело с главным — идеей как сделать лучше, как мотивировать себя и свою команду и как сохранить баланс между разными сферами жизни. Центр «Мой бизнес» благодарен каждой участнице за доверие! И самое главное — знайте: определяйте успех на своих условиях, достигайте его по своим правилам и стройте жизнь, которой вы гордитесь! — говорит Антон Слободчиков.

В Алтайском крае прошел масштабный женский форум «С любовью о бизнесе». Фото: Илья Бекарюков.

Участница мероприятия Лидия Некрасова в бизнесе с 2007 года. Является собственником сети автомоек премиум — класса в Барнауле «AVTOFORMULA» и хлебокомбината в Поспелихинском районе Алтайского края. Она признается, что тогда, в самом начале пути, заниматься и развивать свое дело было сложнее, чем сейчас.

На сегодняшний день создано очень много такого, чего не было у нас 17 лет назад. Это и женские форумы, и образовательные программы, и другие элементы поддержки именно женского предпринимательства — современным женщинам гораздо легче и интереснее вести бизнес, — говорит Лидия Некрасова.

По словам предпринимательницы, в рамках форума всегда интересно наравне с краевыми экспертами послушать и федеральных спикеров и взять те тенденции, которые обязательно приживутся в алтайском бизнесе. Одна из таких, это забота о коллективе.

Настало время, когда бизнес будет строиться на человечности и заботе о сотрудниках. Мы в своей организации интуитивно уже делаем это давно и будем сохранять этот лейтмотив. На первом месте — человек, его безопасность и комфорт, — делится Лидия Некрасова.

Среди спикеров — управляющий партнёр консалтинговой компании ASBA-консалтинг, организатор Клуба читающих бизнесменов в Барнауле и BusinessIQ-сообщества в Новосибирске Евгения Буглакова, генеральный директор ООО «Просто Попробуй» и владелица производства блюд шоковой заморозки Татьяна Филидова, генеральный директор научно-производственной компании «Магия трав», кандидат фармацевтических наук Наталья Земцова, клинический семейный психолог, руководитель нейропсихологического центра «РазУм» Марина Протопопова, сертифицированный ведущий игры по стилю «SOLD OUT» Лариса Худякова.

Хэдлайнером форума выступила селебрити-стилист, предприниматель, основатель Академии визуальных искусств «AVA», школы «StyleHunter» и бренда одежды «The Date», ведущая проекта «Перезагрузка» на канале ТНТ Лина Дембикова (г. Москва).

Ее выступление, по словам участниц, добавило всем заряда мотивации и вдохновения. Спикер рассказала о становлении своего предпринимательского пути, развитии разных направлений бизнеса, и главное поделилась тем, как сделать так, чтобы продукт полюбился широкой аудитории. Совет от Лины — качественный продукт, его философия, личный бренд создателя, коллаборации и вера в успех. Кроме того, эксперт разобрала реальные кейсы участниц и доказала, что большинство маркетинговых инструментов не требует финансовых затрат, важна лишь идея и ее креативная реализация.

Кроме того, мастер — класс провела сооснователь федеральной сети магазинов STYLISH2010, дипломированный социальный психолог, сертифицированный мастер «Игры Атлантов» Анастасия Эртуханова. Она дала участницам рабочие правила успешного руководства: построения коллектива, его настрой, вдохновения и знакомство с новым и интересным.

О том, как обрести уверенность при публичном выступлении подсказала руководитель онлайн-школы деловых коммуникаций, педагог, топ-тренер по речи и эксперт публичных выступлений Татьяна Джумма.

В финале женского форума «С любовью о бизнесе» участницы планировали свое будущее. В этом им помогала предприниматель, мотивационный спикер, призер Олимпийских игр по тхэквондо, 7-кратная чемпионка России, 3-х кратная чемпионка Европы, консультант в области психологии Наталья Иванова.

Наталья Иванова. Фото: Илья Бекарюков.

Мероприятие было организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и в рамках Года семьи в Алтайском крае.

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