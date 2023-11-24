Успех в деталях. Товары компании «Мартика» вошли в число лучших в Алтайском крае

Товары барнаульской компании «Мартика» известны не только в родном регионе, но и по всей России. Из всего разнообразия функциональных и полезных изделий для дома, которые производит компания, «Мартика» представила один из своих самых популярных — миски для миксера «Мадена», которые были признаны лучшим товаром Алтайского края. В компании рассказали, как работают над качеством своих изделий, чтобы они смогли завоевать статус «Лучший товар 2023».

Тренд на удобство

Миски для миксера «Мадена» в полной мере олицетворяют подход компании «Мартика» к производству товаров.

Мы стремимся создавать современные и функциональные изделия, которые запоминаются потребителям качеством, удобством и оригинальным внешним видом, — отмечает коммерческий директор компании Сергей Толмачев.

Сергей Толмачев. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Анна Зайкова.

Миски «Мадена» на Wildberries получили более 2,8 тыс. положительных оценок. Они же победили в номинации «Промышленные товары для населения» в конкурсе «Лучшие товары Алтайского края», стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».

Что же такого особенного в этих мисках, что они многим пришлись по душе? В компании «Мартика» считают, что секрет — в их эргономичности. Ведь удобная посуда в приготовлении блюд играет такую же важную роль, как и ингредиенты.

Продукция компании «Мартика». Миски для миксера «Мадена». Фото предоставлено компанией «Мартика».

На первый взгляд, может показаться, что они мало чем отличаются от других подобных чаш для готовки. Но мы добавили множество важных деталей, которые значительно облегчают процесс приготовления блюд. Такое внимание не остается незамеченным, и покупатели это чувствуют, — отмечает Сергей Толмачев.

Миски «Мадена» рассчитаны, в первую очередь, для работы с миксером или погружным блендером. Поэтому они имеют глубокую форму, благодаря которой содержимое не разбрызгивается. Ведь мало какой хозяйке захочется дополнительно наводить долгую уборку на кухне после готовки. А сами миски легко мыть, в том числе в посудомоечной машине при температуре до 70С.

На внутренней поверхности мисок имеется мерная шкала, которая позволяет быстро оценить объем приготовленного. А эргономичная нескользящая ручка помогает удобно держать миску во время взбивания. Сливной носик на противоположной стороне особенно удобен, когда нужно перелить жидкое содержимое, например, тесто в формочки.

Продукция компании «Мартика». Миски для миксера «Мадена». Фото предоставлено компанией «Мартика».

Миски «Мадена» изготовлены из сертифицированного сырья (полипропилена), который соответствует современным стандартам качества и безопасности и разрешен для контакта с пищевыми продуктами. При этом материал прочный и легкий, поэтому миски «Мадена» значительно легче и, что немаловажно, дешевле в сравнении с аналогичными чашами из стали или стекла.

Не оставил без внимания производитель и внешний вид товара. Миски имеют округлую, обтекаемую форму и выполнены в трендовой цветовой гамме. На выбор покупателя изделия представлены в нескольких объемах: 1,4 л, 1,9 л, 2,4 л и 3,6 л. Миски «Мадена» можно приобрести как по отдельности, так и сразу в наборе, в красивой упаковке.

Качество — залог успеха

В компании «Мартика» уделяют большое внимание контролю качества на всех этапах производства – от сырья до готовой продукции. Благодаря этому товары компании соответствуют всем российским стандартам качества и безопасности.

Успех товаров — это заслуга коллектива, отмечают в компании. На предприятии трудятся более 500 человек, и, по словам Сергея Толмачева, они работают не на количество, а на качество продукции.

Мы стараемся не просто закрыть потребность покупателя, а подарить ему комфорт при использовании, — отмечает коммерческий директор.

Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Анна Зайкова. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин.

«Мартика» обеспечивает сотрудникам достойные условия труда. Это белая зарплата и все социальные гарантии. Также в компании введены выплаты за непрерывный стаж по ряду должностей. Появились дополнительные надбавки и за наставничество.

Дополнительно «Мартика» реализует проект технической модернизации и перехода к индустрии 4.0. Ежегодно компания заменяет более десятка устаревших термопласт-автоматов, использующих гидравлические приводы, на новые, более производительные и современные, работающие на электрических двигателях.

Также здесь частично автоматизировали производство, и уже есть несколько роботизированных участков, большую часть работы на которых выполняют 15 промышленных роботов.

Современные технологии, автоматизация бизнес-процессов в управлении и на производстве позволяют компании «Мартика» обеспечивать надежный сервис и высокое качество продукции.

Новинки в 2024 году

В 2024 году «Мартика» представит покупателям несколько новых товаров, например, линейку многофункциональных контейнеров для хранения, которая позволит организовать пространство в любом месте дома — в детской, гардеробной, на балконе, в мастерской.

компания планирует дополнить товарами-новинками выпущенную в 2023 году коллекцию для кухни «Смарт». Эта коллекция уже представлена современными и функциональными изделиями для кухни. Особую симпатию покупателей завоевали контейнеры для сыпучих продуктов «Смарт».

Недавно мы представляли наши товары-новинки на международной выставке, и многие покупатели, еще не видя цены, относили их к премиум-сегменту. Хотя на самом деле у этих товаров средняя ценовая категория, — отмечает Сергей Толмачев.

Залог успеха компании «Мартика» — это внимание к потребностям и ожиданиям потребителей. При разработке новых изделий конструкторы и дизайнеры продумывают каждый нюанс, чтобы новый товар был максимально функциональным и удобным для покупателя и в то же время отличался эстетичным и современным внешним видом.

Миски «Мадена», а также другие товары компании «Мартика» можно приобрести на Ozon и Wildberries.