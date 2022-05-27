Узбекистан намерен расширять сотрудничество с Алтайским краем и развивать кооперационные связи

Делегация республики Узбекистан посетила Алтайский край. В ходе двухдневного рабочего визита бизнесмены и руководство Сырдарьинской области посетили несколько передовых предприятий и обозначили основные направления сотрудничества. Расскажем, чем друг друга заинтересовали регионы и какое партнерство ожидается.

Кто посетил Алтайский край

Регион посетили чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, генеральный консул республики в Новосибирске Тимур Рахманов, хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев, заместитель хокима Динияр Мадиримов и представители ряда компаний.

Все они встретились с губернатором Виктором Томенко, заместителем председателя правительства края Александром Лукьяновым, представителями узбекской диаспоры и предпринимателями Алтайского края.

Делегация республики Узбекистан посетила Алтайский край. Источник: altairegion22.ru

Что обсудили

Заместитель хокима Сырдарьинской области Динияр Мадиримов обозначил направления сотрудничества и развития кооперационной связи. Так для узбекской стороны актуальными оказались увеличение поставок зерна, растительных масел, картофеля и мяса. Как он отметил, в ходе переговоров выяснилось, что бизнес-круги республики заинтересованы в укреплении связей с Алтайским краем и совместных проектах.

В свою очередь Александр Лукьянов подтвердил, что наш регион готов рассмотреть конкретные предложения Узбекистана. Вопросы логистики, перспектив увеличения объемов поставок определят соответствующие специалисты обеих сторон. Они же в целом детально проработают новые направления взаимодействия.

Делегация республики Узбекистан посетила Алтайский край. Источник: altairegion22.ru

Александр Лукьянов,

зампредседателя Правительства края:





«Готовы расширять взаимодействие с Республикой Узбекистан — ресурсы для увеличения объемов экспорта у нас есть. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии взаимоотношений, в том числе с Республикой Узбекистан. Только за предшествующий год Алтайский край нарастил объем внешней торговли с республикой на 30% по сравнению с 2020 годом».

Что посетили

Делегация побывала на нескольких алтайских предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности — в «Союзмуке» и крупном зерноперерабатывающем комплексе с полным технологическим циклом «Алейскзернопродукт».

Также гости провели переговоры с компанией «Диво Алтая» — крупнейшим производителем фасованного растительного масла в Сибири. Ее директор по развитию производства Владимир Попов отметил: «Узбекистан — один из самых ближайших партнеров, который интересен нам».

Какие отношения у Узбекистана и Алтайского края уже сложились

Узбекистан — четвертая страна в списке основных внешнеторговых партнеров нашего региона по объему товарооборота. (Первые три места по итогам 2021 года заняли Казахстан, Китай и Беларусь).

Отношения Алтайского края с этой страной с каждым годом только улучшаются. Во многом это объясняется усилением взаимодействия на межгосударственном уровне. Кроме того, в республике проводятся структурные экономические преобразования. Особенно это касается модернизации, технического и технологического обновления производств.

Почти 120 млн долларов США составляет объем внешней торговли края с Узбекистаном по итогам прошлого года. Это на 30% больше, чем в 2020 году. На экспорт и вовсе приходится 98 млн долларов (82%).

Также Узбекистан входит в тройку лидеров стран по импорту продукции АПК напряду с Казахстаном и Китаем. К примеру, в прошлом году он составил более 38,3 тыс. тонн. Это значит, что Алтайский край получил 31,4 млн долларов.

Экспортирует край в республику в основном лесоматериалы, жиры и растительные масла, продукцию мукомольно-крупяной и химической промышленности, шины и различное оборудование.

На территории же нашего региона особым спросом пользуются фрукты и овощи из Узбекистана, а также хлопок, трикотажные полотна, химические волокна, готовые текстильные изделия и рыбные продукты.