8 июня
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Экономика

В Алтайском крае клиенты МФЦ могут подать заявку в Сбер на регистрацию бизнеса

Алтайское отделение Сбера и региональный МФЦ реализовали совместный проект по регистрации бизнеса.

Благодаря такому сотрудничеству, жителям края стало проще оформить свой статус предпринимателя. Сегодня МФЦ предлагает только услугу по регистрации ИП, и если раньше клиенту было необходимо оформить юридическое лицо, то для этого нужно было посетить еще и ФНС. В Сбере же возможно зарегистрировать ООО с единственным учредителем без посещения налоговой.

Сегодня воспользоваться сервисом можно во всех 70-ти филиалах регистратора — достаточно выбрать соответствующий ярлык в интернет-киоске. Клиенты МФЦ указывают свои ФИО, ИНН и телефон, а далее с заявителями связывается специалист кол-центра Сбера и приглашает в ближайший офис банка для регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (РБиДОС).

Сервис РБиДОС, который предоставляется банком и компанией «Деловая среда» из экосистемы Сбера, даёт возможность без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем.

Услуга предоставляется бесплатно, юридическое оформление статуса предпринимателя происходит всего за один визит в банк. Подробная информация о сервисе размещена на сайте Сбера в разделе «Малому бизнесу и ИП».

Артём Караваев,
заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Сервис регистрации бизнеса в Сбере стал ещё доступнее для начинающих предпринимателей в Алтайском крае. Отмечу, что пока мы единственный регион в Сибири, где такую услугу могут получить клиенты МФЦ. Сотрудничество с крупнейшим регистратором стало ещё одним шагом в развитии сервиса. Если говорить о банке, то сегодня в крае услуга доступна не только в офисах, где обслуживают юридических, но и физических лиц. Таких офисов уже больше ста, поэтому выбрать наиболее удобный для посещения филиал не составит труда.

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