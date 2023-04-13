В Алтайском крае предложили бороться с хитрыми «террористами», промышляющими в полях

Тема взаимодействия с пчеловодами стала одной из ключевых на прошедшем на прошлой неделе собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Олег Махнаков, директор сельхозкооператива и учредитель крупного сельхозпредприятия рассказал, что только у его хозяйства претензий в суде со стороны пчеловодов на 1,6 млн рублей.
Он утверждает, что добросовестные пчеловоды готовы работать по-честному: заключать официальные договоры, в которых бы прописывались варианты информирования при обработках полей и правила безопасности.
Махнаков отмечает, что в таком формате работать хотят не все.
Олег Махнаков,
учредитель крупного сельхозпредприятия «Гриф»:
Выявились пчеловоды-партизаны, те, о которых никто не знает. Они не понятно откуда берутся. Но сейчас мы говорим уже не о партизанах, а настоящих террористах. У них по два-три улья, а в похозяйственной книге записано по 50−60. Когда у нас только опрыскиватель в поле выезжает, они тут как тут. И письма, кому нужно, уже написаны, и заявления в суд готовы. А где они этих пчел взяли, особо никто не интересуется.
По мнению Олега Махнакова, необходимо исключить таких пчеловодов из правового поля: нет договора с сельхозпроизводителем — нет возможности предъявить претензию.
На сегодняшний день аграрии обязаны информировать о предстоящих химических обработках полей в районных газетах, однако это не всегда происходит оперативно. Газеты могут иметь периодичность раз в неделю.
Олег Махнаков предложил сохранить объявления в СМИ, которые были бы ориентированы, прежде всего, на население, а с пчеловодами индивидуально обсуждать варианты коммуникации.
Мало того, появляется новая опция. Все сообщения, переданное в системе «Сатурн» (предназначенная для отслеживания оборота пестицидов), будут автоматически дублироваться на сайте Россельхознадзора, что тоже будет считаться вариантом информирования.
Почему возникают проблемы
Случаи мора пчел из-за химических обработок полей ежегодно увеличиваются. Если в 2021-ом было зарегистрировано около 20 подобных фактов, то в 2022-ом — уже 40. В Арбитражном суде масса дел о материальных претензиях со стороны пчеловодов.
Случаются и местные разборки. По словам Михаила Авдеева, директора сельхозпредприятия «Вектор», в Троицком районе в прошлом году произошел замор пчел. После этого фермеры постоянно находили на полевых дорогах гвозди. «Пакостили конкретно», — рассказал Авдеев.