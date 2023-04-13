13 апреля
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Экономика

В Алтайском крае предложили бороться с хитрыми «террористами», промышляющими в полях

В Алтайском крае будут усиливать информирование о проведении химических обработок полей. Это позволит обезопасить сельское население и решить вопрос с мором пчел, случаи которых с каждым годом увеличиваются. Сельхозпроизводители также хотят обезопасить себя от недобросовестных пчеловодов, откровенно наживающихся на ситуации.

Мед. Пасека.
Мед. Пасека.
СС0

Тема взаимодействия с пчеловодами стала одной из ключевых на прошедшем на прошлой неделе собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Олег Махнаков, директор сельхозкооператива и учредитель крупного сельхозпредприятия рассказал, что только у его хозяйства претензий в суде со стороны пчеловодов на 1,6 млн рублей.

Он утверждает, что добросовестные пчеловоды готовы работать по-честному: заключать официальные договоры, в которых бы прописывались варианты информирования при обработках полей и правила безопасности.

Махнаков отмечает, что в таком формате работать хотят не все.

Олег Махнаков,
учредитель крупного сельхозпредприятия «Гриф»:

Выявились пчеловоды-партизаны, те, о которых никто не знает. Они не понятно откуда берутся. Но сейчас мы говорим уже не о партизанах, а настоящих террористах. У них по два-три улья, а в похозяйственной книге записано по 50−60. Когда у нас только опрыскиватель в поле выезжает, они тут как тут. И письма, кому нужно, уже написаны, и заявления в суд готовы. А где они этих пчел взяли, особо никто не интересуется.

Мед. Пасека. Пчеловод.
Мед. Пасека. Пчеловод.
СС0

По мнению Олега Махнакова, необходимо исключить таких пчеловодов из правового поля: нет договора с сельхозпроизводителем — нет возможности предъявить претензию.

На сегодняшний день аграрии обязаны информировать о предстоящих химических обработках полей в районных газетах, однако это не всегда происходит оперативно. Газеты могут иметь периодичность раз в неделю.

Олег Махнаков предложил сохранить объявления в СМИ, которые были бы ориентированы, прежде всего, на население, а с пчеловодами индивидуально обсуждать варианты коммуникации.

Мало того, появляется новая опция. Все сообщения, переданное в системе «Сатурн» (предназначенная для отслеживания оборота пестицидов), будут автоматически дублироваться на сайте Россельхознадзора, что тоже будет считаться вариантом информирования.

На пасеке Андрея Квинта.
На пасеке Андрея Квинта.
Анна Зайкова.

Почему возникают проблемы

Случаи мора пчел из-за химических обработок полей ежегодно увеличиваются. Если в 2021-ом было зарегистрировано около 20 подобных фактов, то в 2022-ом — уже 40. В Арбитражном суде масса дел о материальных претензиях со стороны пчеловодов.

Случаются и местные разборки. По словам Михаила Авдеева, директора сельхозпредприятия «Вектор», в Троицком районе в прошлом году произошел замор пчел. После этого фермеры постоянно находили на полевых дорогах гвозди. «Пакостили конкретно», — рассказал Авдеев.

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