13 сентября
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Экономика

В Барнауле начинают строительство новой дороги и временно перекроют движение

Строительство абсолютно новой дороги по улице 65 лет Победы стартует в Барнауле — транспортная магистраль будет создана на участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

В Барнауле начинают строительство новой дороги.
В Барнауле начинают строительство новой дороги.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

В мэрии уточняют, что дорога по улице 65 лет Победы будет создана в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность дорожного участка превышает 700 метров.

На данный момент подрядная организация в лице ООО "Сибинвест" проводит работы по перекрытию участка дороги, где будет вестись строительство, и выставляет в зоне строительства необходимые ограничительные знаки.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности производства работ проезд на участке от улицы Семенова до Павловского тракта будет полностью ограничен. Барнаульцев просят быть внимательными, заранее выбирать маршруты объезда, — подчеркивают в администрации краевой столицы.

В настоящее время специалисты готовятся приступить к земляным работам. В администрации уточняют, что в ближайшее время на участке будут выполнены геодезические изыскания, разработан грунт под устройство дорожной одежды и строительство ливневой канализации.

Подчеркнем, что ливневку планируется проложить еще в текущем дорожно-строительном сезоне.

Разработанным проектом на участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта предусмотрено строительство четырехполосной дороги, парковок, тротуаров и велодорожки.

Общая ширина проезжей части составит 14 метров. Также вдоль дороги будут установлены скамейки, урны и остановочные павильоны.

Более того, в рамках утвержденного проекта благоустройства вдоль улицы высадят более 230 деревьев: ели, рябины, липы и спиреи, посеют газон, появится уличное освещение.

Согласно условиям заключенного контракта, завершить строительство дороги компания-подрядчик должна до 15 июля 2024 года. Что касается стоимости всего комплекса работ, то она составит более 250 млн рублей.

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