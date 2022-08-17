В Барнауле пройдет крупнейший алтайский IT-форум

Участники встретятся для того, чтобы создать независимую площадку для профессионального обсуждения практических аспектов цифровой трансформации.
Конференция откроется пленарным заседанием, на котором обсудят актуальные темы цифровизации в условиях санкционного давления.
За круглым столом участники поговорят о независимости от иностранных IT-товаров, а также обсудят поддержку отрасли. Разговоры коснутся цифровых платформ, перспективных исследований, технологических и индустриальных парков, логистики, информационной и общественной безопасности.
Результатом форума уже в ближайшее время станут конкретные шаги по применению цифровых технологий и платформенных решений. Эксперты обозначат векторы развития информатизации бизнеса и органов государственной власти в России, а также
выстроят продуктивный диалог между поставщиками и потребителями информационных технологий.
На конференции традиционно подведут итоги и наградят участников конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового».
Кроме того, темами для переговоров будут модернизация производства, кибербезопасность, разработка и проектирование аппаратных и программных продуктов, подготовка кадров.
Форум пройдет на площадке Государственной филармонии Алтайского края. Чтобы стать участником обсуждения, зарегистрируйтесь на сайте: itforumaltai.ru/2022