В Барнауле пройдет крупнейший алтайский IT-форум

В Барнауле 15 сентября стартует XV алтайский региональный IT-форум. Участники обсудят технологии импортонезависимости и информационной безопасности, а ведущий эксперт в области цифровой защиты Алексей Лукацкий проведет киберучения.

Участники встретятся для того, чтобы создать независимую площадку для профессионального обсуждения практических аспектов цифровой трансформации.

Конференция откроется пленарным заседанием, на котором обсудят актуальные темы цифровизации в условиях санкционного давления.

За круглым столом участники поговорят о независимости от иностранных IT-товаров, а также обсудят поддержку отрасли. Разговоры коснутся цифровых платформ, перспективных исследований, технологических и индустриальных парков, логистики, информационной и общественной безопасности.

Результатом форума уже в ближайшее время станут конкретные шаги по применению цифровых технологий и платформенных решений. Эксперты обозначат векторы развития информатизации бизнеса и органов государственной власти в России, а также

выстроят продуктивный диалог между поставщиками и потребителями информационных технологий.

На конференции традиционно подведут итоги и наградят участников конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового».

Кроме того, темами для переговоров будут модернизация производства, кибербезопасность, разработка и проектирование аппаратных и программных продуктов, подготовка кадров.

Форум пройдет на площадке Государственной филармонии Алтайского края. Чтобы стать участником обсуждения, зарегистрируйтесь на сайте: itforumaltai.ru/2022