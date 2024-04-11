В Барнауле пройдёт масштабный бизнес-форум «Россия–Китай. Современные возможности для российских компаний». Импорт. Экспорт

Мероприятие соберет собственников крупного и малого бизнеса, которые отправляют сибирскую продукцию в Китай, а также закупают в этой стране различные товары. Наиболее полезен форум будет тем предпринимателям, которые хотят начать работать с Китаем и усилить текущее сотрудничество с ним.