23 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В 2022 году Алтай-Кокс отправил на переработку более 20 тонн бумаги

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в 2022 году собрал и направил на переработку 22 тонны бумаги и картона. Это эквивалент спасения от вырубки около 300 деревьев.

Березовые веточки.
Березовые веточки.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В рамках развития программы раздельного сбора вторсырья бумага и картон раздельно собираются на предприятии с 2019 года. За четыре года собрано почти 90 тонн бумаги и картона. Все собранное вторичное сырье передается на переработку во внешние специализированные организации.

Развитие экологически безопасного производства и осознанного потребления ресурсов — одна из приоритетных задач компании. На Алтай-Коксе и в Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Она нацелена на повышение экологической ответственности сотрудников. Волонтеры Алтай-Кокса также регулярно участвуют в экологических акциях — в 2022 году в рамках эко-марафона собрали около 200 кг мусора на территории пляжа Заринска.

Программа раздельного сбора вторсырья действует на всех предприятиях Группы НЛМК. В 2022 году НЛМК собрал 218 тонн бумаги и картона, Виз-Сталь — 23 тонны, НЛМК-Сорт — 14 тонн, СГОК — 12 тонн. Всего Группа НЛМК в 2022 году собрала и направила на переработку около 300 тонн бумаги и картона. Это равнозначно спасению от вырубки 5 000 деревьев.

Помимо макулатуры предприятия Группы в 2022 году собрали и передали на переработку 244 тонны пластика и 371 тонну полипропиленовой тары, из которых производят различные товары: лавочки и урны, мешки для технических целей, корпуса аккумуляторов и сигнальные огни, стойки для велосипеда, плёнку и другие предметы.

В 2022 году на предприятиях Группы установили дополнительные контейнеры для раздельного сбора вторичного сырья: бумаги, картона, стекла, пластика, также есть пункты сбора отработавшей офисной техники. Сейчас только в офисных помещениях Группы установлено более 350 контейнеров под раздельный сбор вторсырья.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость