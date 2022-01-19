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Экономика

В каких регионах бюджетникам повысят зарплаты и произойдет ли это в Алтайском крае

Правительство РФ обсуждает повышение зарплат бюджетникам в отстающих регионах. Планируется, что эта мера коснется сотрудников четырех направлений: образования, науки, культуры и здравоохранения. В каких субъектах работники станут получать больше и есть ли среди них Алтайский край — в разборе altapress.ru.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com
1
Каким ведомствам повысят зарплату?

Зарплаты повысят рабочим группам, созданным на базе профильных ведомств: Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава и Минпросвещения. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству.

2
А у кого зарплаты самые низкие?

Как отмечает издание, по указу президента России к 2018 году зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средней зарплаты по региону.

А зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Эту задачу выполнили не полностью. В 2020 году аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал «Ведомостям»: «Наибольшие проблемы отмечены в сегменте „младший медицинский персонал“: показателей не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент — „педагогические работники дошкольных образовательных учреждений“: показатели не достигнуты в 43 регионах».

3
Как и когда сгладят разницу в зарплатах по регионам?

Пока, уточняется, власти готовят конкретные механизмы, по которым в дальнейшем будут выравнивать зарплаты в регионах. Отмечается, что Минобрнауки совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом до весны должны собрать данные о различиях в оплате труда.

4
В каких регионах поднимут зарплаты и произойдет ли это в Алтайском крае?
Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Зарплаты бюджетникам поднимут в наиболее отстающих по этому показателю регионах. Как следует из данных Росстата, самые низкие зарплаты наблюдаются в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Калмыкии, Бурятии и Алтайском крае.

5
Тогда где зарплаты самые высокие?

Самые высокие зарплаты — у работников бюджетной сферы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Москве.

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