В каких регионах бюджетникам повысят зарплаты и произойдет ли это в Алтайском крае

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А у кого зарплаты самые низкие?

Как отмечает издание, по указу президента России к 2018 году зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средней зарплаты по региону.

А зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Школа. Открытые источники в интернете.

Эту задачу выполнили не полностью. В 2020 году аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал «Ведомостям»: «Наибольшие проблемы отмечены в сегменте „младший медицинский персонал“: показателей не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент — „педагогические работники дошкольных образовательных учреждений“: показатели не достигнуты в 43 регионах».