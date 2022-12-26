26 декабря
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Экономика

В Новосибирске при участии Сбербанка открылся самый длинный в мире каток

В преддверии новогодних праздников на Михайловской набережной Новосибирска состоялось торжественное открытие новогоднего катка — генеральным партнером его строительства выступил Сбербанк.

На открытии мероприятия выступили мэр Новосибирска и руководство Сибирского Сбербанка. Для нескольких сотен жителей и гостей города, пришедших на открытие, была организована и подготовлена ледовая и музыкальная программа, с участием фигуристов и участников Всероссийского слета Дедов Морозов.

Открытие катка в Новосибирске.
Открытие катка в Новосибирске.
Фото предоставлено Сбербанком.
Открытие катка в Новосибирске.
Открытие катка в Новосибирске.
Фото предоставлено Сбербанком.
Открытие катка в Новосибирске.
Открытие катка в Новосибирске.
Фото предоставлено Сбербанком.
Открытие катка в Новосибирске.
Открытие катка в Новосибирске.
Фото предоставлено Сбербанком.

Каток длиной 1,3 километра официально получил лицензию самого длинного не только в России, но и в мире. Для его заливки потребовалось почти 1,5 тысяч кубометров снега и 2,8 кубометров холодной воды.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Поддержка региона — одна из приоритетных задач Сибирского Сбера. Мы стараемся делать жизнь сибиряков современнее и удобнее. Комфорт создается из мелочей, это и про внедренные в нашу повседневную жизнь, например, технологии в области искусственного интеллекта, к которым мы уже так привыкли, и вот такие шаги, как создание общественного пространства для хорошего настроения. Надеемся, что самый длинный каток России подарит всем своим посетителям позитивные эмоции и тепло, которое будет согревать суровой сибирской зимой.

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