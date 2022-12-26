В Новосибирске при участии Сбербанка открылся самый длинный в мире каток

На открытии мероприятия выступили мэр Новосибирска и руководство Сибирского Сбербанка. Для нескольких сотен жителей и гостей города, пришедших на открытие, была организована и подготовлена ледовая и музыкальная программа, с участием фигуристов и участников Всероссийского слета Дедов Морозов.

Открытие катка в Новосибирске. Фото предоставлено Сбербанком. Открытие катка в Новосибирске. Фото предоставлено Сбербанком. Открытие катка в Новосибирске. Фото предоставлено Сбербанком. Открытие катка в Новосибирске. Фото предоставлено Сбербанком.

Каток длиной 1,3 километра официально получил лицензию самого длинного не только в России, но и в мире. Для его заливки потребовалось почти 1,5 тысяч кубометров снега и 2,8 кубометров холодной воды.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: