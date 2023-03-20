В одной связке. Налоговый бонус от энергетики и промышленности

Современная промышленность становится все более энергоемкой и, соответственно, требует тесной связки «энергетика-производство». О синергии двух направлений и налоговом эффекте рассказал Валерий Нагорнов , генеральный директор крупного гарантирующего поставщика электроэнергии в Сибири — АО «Алтайэнергосбыт».

— Для энергосбытовой компании промышленный сектор — это стандартная категория клиентов или нечто большее?

— В работе с промышленными предприятиями «Алтайэнергосбыт» позиционирует себя не только как гарантирующий поставщик электроэнергии, а как многопрофильная компания.

Несколько лет назад перед нами встал вопрос: можно ли помочь нашим бизнес-клиентам сохранить платежеспособность в части электроэнергии даже в непростые для них периоды, когда, к примеру, завод получил заказ, который нужно исполнить, а средства поступят только после отгрузки готовой продукции заказчику. В таких ситуациях между оплатой сырья или оплатой электроэнергии клиент, как правило, выбирает первый вариант. Мы же в рамках разработанной программы развития и поддержки предприятий поставляем заводам как раз то самое сырье, причем в рассрочку. Также программа позволяет предприятию установить энергосберегающее оборудование, минимизировав тем самым затраты на электроэнергию.

— Какой эффект получают стороны при таком взаимодействии?

— Таким образом «Алтайэнергосбыт» решает вопрос с оплатой электроэнергии, выстраивает более тесное и взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, а клиент снимает проблему кассового разрыва и получает надежного поставщика. Дополнительный бонус получает и бюджет: стабильная работа участников рынка позволяет не только сохранить налоговую базу, но и при увеличении производства приумножить ее.

— С какими налоговыми результатами «Алтайэнергосбыт» завершил 2022 год?

— В 2022 году в бюджеты всех уровней наша компания перечислила свыше 715 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет — 437,5 млн рублей, что на треть превышает уровень предыдущего года. Отчисления в бюджет Алтайского края выросли на 16%, в местные бюджеты региона — почти на 28%. В общей копилке есть и тот самый налоговый бонус от нашего сотрудничества с промышленниками.

— А данное сотрудничество ограничивается Алтайским краем или география шире?

— Программа поддержки не ограничивается территорией одного региона, мы работаем со многими крупными компаниями, в том числе далеко за пределами края. Подходы к работе с предприятиями у нас одинаковы на всей территории страны.

— И в заключение: объем потребления электроэнергии является барометром состояния промышленного сектора. Как изменился этот показатель на территории края в 2022 году?

— По итогам прошлого года наша компания отмечает рост потребления электроэнергии промпредприятиями Алтайского края на 2%. Это показатель, который подтверждает, что в данном секторе экономики наблюдалось устойчивое развитие. Да, оно не было стремительным, но 2022 год и не предвещал бурной динамики, напротив, изначально ожидалось даже снижение экономических показателей. Поэтому полученный рост — это хороший результат.