В России резко выросли цены на куриное мясо

Оптовые цены на мясо кур выросли из-за дефицита товара на российском рынке. Такая ситуация привела к резкому росту цен мяса птицы в рознице.

Своими прогнозами и оценкой изменений поделилась эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова.

Дефицит

Одной из причин повышения цен стало жаркое лето, которое привело к общему снижению поголовья кур в хозяйствах и снижению веса птицы. Кроме того, крупнейшие предприятия по совпадению одновременно немного сократили производство.

В итоге излишков птицы на рынке нет, при этом спрос на курятину есть, так как другие виды мяса дороже. В такой ситуации цены держатся на высоком уровне.

И как как следствие, объем предложения уменьшился, рассказала Кудрякова «РГ» о ситуации на рынке. Эксперт считает, что средняя стоимость одного килограмма мяса курицы во время акций составит 110−115 рублей. Но даже такие цены являются высокими для ряда покупателей, пишет VSE42.ru.

Также россияне могут остаться без мяса курицы из-за кризиса на перепроизводства в 2017 году и повышения цен на корм в 2018, пишет ura.ru.

Мясо из перьев

Между тем американская компания по производству продуктов питания Just разработала метод выращивания мяса из клеток, взятых из перьев курицы.

Авторы идеи уверены, что такое мясное производство может положить конец промышленному содержанию животных и защитить окружающую среду от его воздействия.

Эпидемии

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в мясе бактерии, невосприимчивые у воздействию традиционных антибиотиков. Это значит, что говядина и курятина, производимые с использованием «химии» и антибиотиков, могут стать первыми источниками неуязвимых бактерий, способных вызвать смертельные эпидемии среди людей.