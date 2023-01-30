В РСХБ на Алтае появились в продаже инвестиционные монеты «Золотой Червонец»

Банк России в январе 2023 года выпустил в обращение новую инвестиционную монету «Золотой червонец», которая уже поступила в Алтайский филиал Россельхозбанка. Купить золотую монету номиналом 10 рублей можно в Барнауле по адресу пр. Ленина 80-б, и в дополнительных офисах, полный перечень которых на сайте банка www.rshb.ru

Жители активно используют покупку инвестиционных монет из драгоценных металлов в РСХБ как один из способов эффективного вложения свободных денежных ресурсов. Так, по итогам 2022 года реализовано порядка 1650 монет, из них 965 — инвестиционных. Наиболее популярны золотые и серебряные монеты Банка России «Георгий Победоносец» различного номинала.

В 2022 году Алтайский филиал Россельхозбанка зафиксировал значительный рост спроса со стороны физических лиц на слитки драгоценных металлов (золото, серебро). Повышенный интерес к слиткам обусловлен, в первую очередь, отменой НДС, а также ростом биржевых цен на драгоценные металлы. Жителям Алтайского края и Республики Алтай РСХБ было продано за год в 8 раза больше золотых и серебряных слитков, чем за 2021 год. Данный способ инвестирования доступен в Барнауле на пр. Ленина 80-б и дополнительном офисе в г. Горно-Алтайск.

Процесс приобретения драгоценных металлов практически не отличается от стандартных банковских операций. На сайте банка, либо в приложении на телефоне клиент может узнать информацию о наличии в отделении банка желаемого слитка или монеты из драгоценного металла. С помощью сайта также можно осуществить предварительный заказ, далее совершить покупку с наличной или безналичной оплатой, после этого драгоценный металл переходит в собственность клиента. В любой момент владелец монеты или слитка может продать их, обратившись в банк.

Кроме этого, выросла популярность обезличенных металлических счётов, составляющая которого измеряется в граммах золота, серебра, платины или палладия.

— Клиентов привлекают выгодные условия для обслуживания «металлического» счёта в Россельхозбанке. Мы на ежедневной основе, в зависимости от конъюнктуры рынка, устанавливаем котировки купли-продажи драгоценных металлов в обезличенном виде. При этом само открытие счета производится бесплатно. Это можно сделать и удаленно, в мобильном приложении, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Цены на инвестиционные монеты и слитки из драгоценных металлов не включают НДС, а в дальнейшем монета может принести дополнительную прибыль за счет роста ее коллекционной ценности и стоимости драгоценного металла в случае роста его рыночной цены. Дизайнерские линейки монет обновляются несколько раз в год, как правило, к значимым, памятным датам и могут стать отличным подарком.

Приобрести слитки из драгоценных металлов, инвестиционные и коллекционные монеты, а также открыть обезличенный металлический счёт можно в офисах Россельхозбанка на территории Алтайского края и Республики Алтай Полный их перечень можно найти на сайте банка www.rshb.ru и в мобильном приложении.

АО «Россельхозбанк»